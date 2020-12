KAO ŠTO SU SE SVI RAZVELI, TAKO SMO SE I MI RAZVELI! Željko Šašić otvorio dušu o bivšoj supruzi Sonji, a onda spomenuo i Lukasa!

Pevač Željko Šašić otvorio je dušu, a između ostalog pričao je o odnosu sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović, njihovom ćerkom Sofijom, ali i nekadašnjim prijateljem Acom Lukasom.

"Neću sada da pričam o mojim najdužim vezama, ali nek su žive i zdrave, mi smo 10 godina bili zajedno. To je tako javno bilo, nisam ja hteo da pričam. Vi znate ko je zakuvao. Jeste, pa bili smo Lukas i ja u dobrim odnosima. Nije to za novine i televiziju. Bili smo dobri. Nije mi žao sada, šta da žalim, 51. godinu imam, šta da žalim. Šta je bilo, bilo je. Kao što su se svi razveli, tako smo se i mi razveli. Nažalost, ja sam prvi iz porodice koji je povukao nogu. Ja sam malo iskočio iz nekog klišea, pa sam možda otišao tamo gde mi nije bilo mesto. Voleo sam sve, iz ljubavi smo dobili dete", rekao je Šašić, pa progovorio o odnosu sa ćerkom, koji je pre nekoliko godina bio narušen:

"Sofija i ja smo u dobrim odnosima, ona je više mamina, realno jeste sada, to je taj period života kada su im majke više potrebne, a mi očevi smo strpljivi. Mi čekamo naših pet minuta. Ponosan sam na nju, dobro je dete, ja neću nešto da joj smetam, nek je živa i zdrava, ona kad mi nekad objašnjava neke planove, ja baš to i ne kapiram, ali neću da joj smetam. Zna se u čijim je rukama bilo to kad nismo bili dobri ona i ja, ali neću o tome da pričamo. Ona i ja sada otvoreno o svemu pričamo, još je mlada da bi se opterećivala ljubavlju i vezama. Nije bilo lako, ali to je cena koju plaćaš kad se baviš ovim poslom.", rekao je on u emisiji "Premijera - Vikend specijal"

