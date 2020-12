GOCA BOŽINOVSKA IMA PROGONITELJA: Osam godina je uznemirava, zove na telefon i ponavlja samo jednu stvar! (KURIR TELEVIZIJA)

Iako je odavno ušla u ozbiljne damske godine, pevačica Goca Božinovska ne krije da muškarci i dalje luduju za njom, kao i da je omiljena među dosta mlađim momcima.

U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila je da je udvarači nalaze na društvenim mrežama, pre svega na Instagramu.

"Ja ne volim piletinu. Meni je to jako ružno. Mada nikad ne reci nikad. I ja sam se pitala kako dođu do mene, ali imaju kolege moj broj. Svaki dan dobijam gomilu poruka, neke su i nekulturne... Npr. pitaju me za cenu, koliko je, jel može za 5.000, 7.000 evra. Ima takvih budala!", priznala je pevačica i podsetila se anegdote sa aerodorma u Moskvi.

"Imala sam jednog kog sam upoznala na aerodromu u Moskvi. On mene prepozna i priđe mi. On mene pitao jesam li ja Goca i od tog trenutka pre osam godina nije prestao da je zove. Svi su se javljali na telefon i Mirko se javljao, prijavljivala sam policiji. Do dana današnjeg me zove. On još uvek i stalno mi se udvara. Kaže da samo ja mogu biti njegova žena i da se nikad neće oženiti.", rekla je ona.

