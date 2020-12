ZORANNAH INDIREKTNO PROPAGIRA ANTIVAKCINAŠKI STAV: Epidemiolog Radmilo Petrović je osudio i nazvao je BUDALOM!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, jedna je od najpopularnijih blogerki u Srbiji i regionu, a svoj uticaj je iskoristila da bi indirektno promovisala antivakcinaški stav i negativno komentarisala cepivo protiv korona virusa.

foto: Pritnscreen

Sve je češća pojava da se influenseri i javne ličnosti bave temama koje su van njihovog dometa, a jedna od njih otišla je korak dalje i dala sebi za pravo da se bavi medicinom. Dok budući doktori godinama studiraju i uče ovu kompleksnu nauku kako bi spasavali ljudske živote, Zorannah očigledno smatra da njoj fakultet nije potreban da bi komentarisala lek protiv virusa koji u Srbiji svakodnevno odnosi po nekoliko desetina života. Naime, Jovanovićeva je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu, na kojem je prati skoro 900.000 ljudi, napravila anketu s pitanjem:

foto: Instagram Printscreen

- Da li ćete pristati da se vakcinišete i zašto hoćete ili nećete? Kad su joj stigli odgovori, influenserka je objavila oko 50 negativnih komentara i svega jedan pozitivan, te na taj način, po svemu sudeći, vrši antivakcinašku propagandu. U većini komentara koje je objavila njeni pratioci osuđuju cepivo.

- Ne pada mi na pamet. Plašim se posledica. Neću, napravili su vakcinu na neispitanom virusu. Pretvorićemo se u pacove. Nemam poverenja... - neki su od komentara koje je predstavila javnosti.

foto: Instagram Printscreen

- Uglavnom je odgovor "ne". Sigurno oko 90 posto. Šta mislite, koje je moje mišljenje? - napisala je Zorannah uz smajli, aludirajući da je odgovor da ni ona neće da je primi.

foto: Instagram Printscreen

Svesna posledica

Potom je na Instagram storiju poručila da zna da je ovim stavom uznemirila mnoge, pa je navela "da jedva čeka da je kontaktiraju da skine ove objave". Upravo te objave mogu biti vrlo opasne jer mogu uticati na veliki broj ljudi, posebno na mlađu populaciju koja je prati, a koja ima poverenja u nju.

foto: Instagram Printscreen

Kako postoji veliki broj onih koji se i dalje kolebaju kad je u pitanju najnoviji lek protiv kovida 19 i koji nisu sasvim sigurni da li bi trebalo da ga prime, blogerkina indirektna poruka o antivakcinaškom stavu bi mogla da ugrozi njihovo zdravlje.

Reč struke

Epidemiolog doktor Radmilo Petrović smatra da osobe poput Jovanovićeve nemaju argumente za svoju propagandu i da treba da snose odgovornost.

foto: Prinskrin / RTS

- Nikako ne mogu da se složim s takvim budalama, da izvinite. Ona nije iznela stav zašto je protiv, nema argumente. Ja sam doktor epidemiologije, ceo život sam posvetio vakcinama. Ne mogu da razumem stav dotične jer znam šta su sve cepiva uradila za čovečanstvo. Nema više velikih boginja, difterije, malih boginja, dečje paralize, besnila, velikog kašlja, morbila... za sve to je zaslužna vakcina. Ljudi poput te influenserke samo pričaju u prazno - kaže doktor Petrović i nastavlja:

- Apsolutno sam za to da treba da snosi odgovornost i ona, jer ima društvenu odgovornost kao neko ko ima toliko sledbenika, i svi drugi čiju podršku ima, a koji su poluobrazovani u toj oblasti. Doktor Nestorović je dobar pedijatar, odličan, ali je protiv vakcine, maske. Onda imate onu budalu Miroljuba Petrovića što gostuje kod Marića i priča da je vakcina gnoj od krave koji se daje deci. On tvrdi da je lekar. Oni se ne razumeju u vakcinologiju, to je u svetu priznata nauka. Da sam država, zabranio bih im da gostuju u medijima i pričaju razne gluposti jer prave grdnu štetu. Uveo bih i da je vakcina protiv korone obavezna, ali zasad nije. U redu ako nećeš da se vakcinišeš, ali nemoj da utičeš na druge i povećavaš smrtnost - završio je epidemiolog Petrović.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa blogerkom, ali broj poznat redakciji bio je nedostupan.

I oni imaju sličan stav Toni, Novak i Maja protiv vakcina Nekolicina javnih ličnosti u prethodnom periodu izrazilo je sumnju prema vakcinama generalno, kao i prema onima protiv korone, između ostalih i Toni Cetinski. Ipak, on tvrdi da nije protiv cepiva. foto: Damir Dervišagić - Nisam protiv vakcina, to bi bilo licemerno ako si nekad ranije bio vakcinisan. Samo želim pravo na informaciju i izbor i ne želim da trpim prisilu. Ali kod nas je očigledno teško na neke teme skretati pažnju i nemoguće je postavljati pitanja a da ne budeš diskreditovan, omalovažen i relativizovan, i to sve pod diktaturom raznih farmaceutskih lobija i interesnih grupa - rekao je pevač sredinom godine za hrvatske medije. Novak Đoković takođe je bio skeptičan po pitanju cepiva. foto: Privatna Arhiva - Ja prvi nisam za te vakcine, nisam pristalica toga da moram da se vakcinišem da bih putovao. Ako to bude bilo pravilo i zakon, šta će onda biti. Moram da odlučim da li ću se podvrgnuti tome ili ne. Pri ovome stojim sada - da li će se promeniti, ne znam, ali utiče direktno na moj posao - rekao je Novak u aprilu na Fejsbuku. Maja Volk pisala je na Fejsubuku i ukazivala na "opasnost vakcine po našu decu". foto: Vladimir Šporčić - Ja nisam protiv MMR vakcine, samo smatram da to ne treba da bude regulisano zakonom, već da taj izbor treba ostaviti isključivo roditeljima. Oni moraju da znaju kakav je kvalitet i sastav te vakcine pre odluke. Moje dete je oštećeno MMR vakcinom, ko je odgovoran za to? Pedijatri i farmaceutske kuće moraju da daju garanciju da je vakcina bezbedna - rekla je Maja, nakon što je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti više javnih ličnosti koje su se protivile vakcinaciji dece i o tome pisale na društvenim mrežama.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO

Kurir