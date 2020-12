GAGI OTKRIO SVE DETALJE O LUNINOJ TRUDNOĆI: Ona je razmažena, maltretira mene i Marka! A evo da li se Đoganijeva vraća MUZICI

Denser Gagi Đogani brižan je otac i svaki slobodan trenutak provodi sa trudnom naslednicom Lunom Đogani i njenim verenikom Markom Miljkovićem.

foto: Printscreen

- Presrećan sam zbog bebe. Luna je sada u četvrtom mesecu, radujem se svakog dana iznova. Non-stop sam sa Markom i njom, vidim da je presrećna i ispunjena skroz. Od momenta kad sam saznao lepe vesti sve mi se promenilo u životu, sve drugačije gledam. Ne mogu da verujem da će Luna biti majka, da ćemo imati princezu još jednu. Nemam reči da opišem te prelepe osećaje na pravi način. Njena trudnoća me je preokrenula, drugačije gledam i rezonujem stvari. Mislim da ću biti odgovorniji i prema sebi i prema drugima. Verovatno će se i ona promeniti kad postane majka, mada već sada vidim da je drugačija dosta - kaže Gagi i dodaje da mezimici sa zadovoljstvom ispuni svaku želju tokom blagoslovenog stanja:

- Lunina i Markova ljubav je svašta prošla, bila je mnogo jaka pa je opstala i zaslužili su nagradu, bebu. Uživaju i sve je u najboljem redu. Luna je razmažena skroz, maltretira mene i Marka, a mi sve radimo od srca. Luna je naša princeza, bila je i dok nije bila trudna. Poklon za bebu još nije spreman, po običajima još je rano bilo šta kupovati, ali uveliko smišljam ideje.

foto: Printscreen/Youtube

Gagi otkriva i da je Lunin i njegov odnos jači i ispunjeniji nego ikada pre.

- Luna se promenila prema meni i to me jako raduje. Dosta vremena je bila u “Zadruzi” u poslednje četiri godine, nismo provodili vreme zajedno, a sada smo nekako mnogo bliži. Brižnija je prema meni, svaki dan se čujemo i sve te lepe momente hoće da provede i podeli sa mnom. Zove me da idemo na večere, da budemo zajedno, što je za mene predivno. Sazrela je i to za kratko vreme - priča Gagi.

Denser otkriva da je ubeđen kako će se njegova naslednica vratiti svojoj muzičkoj karijeri.

- Njen posao će biti sigurno muzika i nastupi. Ona se u tome najbolje oseća, to je prosto posao za koji je rođena. Razišljala je da prestane sa tim jedno vreme, ali ja sam znao da ne može. Luna je ono što joj je tata bio, najsrećnija na sceni - kaže Gagi.

foto: ATA Images

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Blic/M.M.

Kurir