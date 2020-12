GOCI SU UBILI MOMKA PRE VEZE SA ŠIJANOM Držali smo se za ruke kad je pucao u Mitu sa 5 METARA! Poslednjim potezom joj spasao život

Goca Božinovska više puta je govorila o tome kako je nastradao njen suprug Šijan, koji je ubijen u sačekuši u centru Beograda, ali je pevačica i pre te tragedije doživela istu sudbinu.

- Pre Šijana imala sam momka koji je ubijen, Mita se zvao. Držao je kazina po Nemačkoj, baš je bio bogat i moćan. Ali ja nisam znala i tu drugu stranu, da se bavio drugim poslovima. Nikako mi se nije dalo u životu da budem ispunjena i da to traje. Upoznala sam ga na moru u Igalu, na plaži, i bila sam mnogo zaljubljena u njega. Bili smo godinu dana zajedno, ali tužna je to priča, ne volim toga ni da se sećam - pičala je Goca.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

- Došli smo za Novu godinu iz Nemačke, jer je on tamo držao kazina, pa sam htela da ga upoznam s roditeljima i sa ćerkom Jelenom. Posle toga smo otišli u Beograd, u jedan hotel, gde je bilo dosta naših prijatelja, i tu smo slavili Novu godinu. Kad smo izlazili, držali smo se za ruke i jedan čovek je direktno, sa pet metara razdaljine, pucao u njega. Ubili su ga pored mene. Pre nego što je pao, uspeo je mene da odgurne, da ne nastradam. Teško sam to preživela. Ja sam svaki dan plakala, toliko sam bila potonula. Da nije bilo moje Zlate (Petrović), koja je uvek bila tu za mene, ne znam šta bi bilo. Ona me tešila - ispričala je Božinovska u emisiji „Glamur specijal“.

Posle ubistva Šijana, s kojim Goca ima dvoje dece, uplovila je u vezu s Nebojšom Tubićem Žapcem, kontroverznim biznismenom iz Novog Sada, s kojim je bila 15 godina. I on je doživeo napad kao i prethodna dva partnera Božinovske, ali je imao sreću da preživi. U maju 2012. izrešetan je u bašti jedne picerije u Novom Sadu, zbog čega je hitno operisan. Bio je u komi neko vreme, nakon čega je uspeo da se oporavi. Goca je tada bila uz njega, ali su kasnije raskinuli.

foto: Printscreen, Privatna Arhiva

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir