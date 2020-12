NIKAD CRNJA GODINA ZA SRPSKU ESTRADU: Ove velike legende zavile su našu scenu u crno (FOTO, VIDEO)

Pandemija korona virusa promenila je ljudske živote. Mnogi su ostali ostali bez posla, leče se od ove opake bolesti, a mnogi su izgubili i svoje najmilije - članove porodice, prijatelje, saradnike, poznanike.

U 2020. godini su nas napustili omiljeni glumci, pevači, menadžeri, za kojima sada tuguje ceo region. 23 javnih ličnosti preminulo je u 2020. godini, a svojim pesmama, ulogama, poslovnim uspesima, ali i po svojm velikim srcima ostaće večno upamćeni i nikad prežaljeni.

Poslednji nas je napustio glumac Borivoje Kandić, koji je preminuo je u 60. godini.

Borivoje Bora Kandić sahranjen je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Sahrani nije prisustvovao niko od kolega. Okupilo se oko tridesetak ljudi da isprati glumca na večni počinak.

foto: Printscreen

Rođen u Mostaru, a školovao se I živeo u Beogradu, Bora je u to vreme bio “mlada nada” srpskog glumišta.

FDU je završio u klasi profesora Arse Jovanovića, nakon čega se pojavljivao u brojnim popularnim ostvarenjima poput: “Varljivo leto”, “šećerna vodica”, “Kolubarska bitka”, “Bulevar Revolucije”, seriji “Dome, slatki dome”, a pojavio se i u “Kraju dinastije Obrenović” i “Srećnim ljudima”.

Njegov najbolji prijatelj otkrio je i ono što mu je glumac rekao samo nekoliko dana pred smrt.

-Mi smo se videli pre četiri dana, rekao mi je da oseća da je kraj. Ja sam mu rekao, prijatalju, nemoj mi te fore, mada je on bio ubeđen da je gotovo – potresno je posvedočio prijatelj.

foto: Youtube

Tihomir Arsić preminuo je u 7. decembra, u 63. godini, nakon teške borbe sa kancerom pankreasa.

Glumac Tihomir Tika Arsić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. On je sahranjen uz pesmu "Tamo daleko", a na kovčegu je bila postavljena zastava Srbije.

foto: Vladimir Šporčić

Arsić je bio srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac prepoznatljiv po ulogama u filmovima „Dečko koji obećava“, „Veliki transport“, „Igmanski marš“, „Pejzaži u magli“ i drugima, dok ga je televizijska publika nedavno gledala u ulozi fudbalskog menadžera Barona u popularnoj domaćoj seriji.

On je u nedavnom intervjuu istakao da je svestan svoje bolesti, te je priznao da se ne plaši smrti.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je nedavno glumac Arsić.

foto: Maša Kostić

Legendarni pevač Džej Ramadanovski, je preminuo 6. decembra u 56. godini u svom stanu na Dorćolu. Njega je izdalo srce, kako su pokazali rezultati obdukcije.

Pevač Džej Ramadanovski sahanjen je na Novog groblju u Aleji zaslužnih građana prema muslimanskim običajima. Pevača su na večni počinak ispratile violine koje su pevale njegovu pesmu "Nedelja".

foto: Kurir

Džeju je pozlilo u njegovom stanu na Dorćolu, gde je bio u strogoj izolaciji zbog korona virusa, te je ekipa Hitne pomoći ubrzo stigla na lice mesta i započela reanimaciju, međutim, uprkos svim naporima lekara, on je preminuo.

Inače, Džej je pre tri godine operisao srčane zaliske u Beču i tada su mu doktori rekli da mora strogo da vodi računa o ishrani i zdravom životu.

Iza njega ostale su neutešne ćerka Ana i Marija, kao i bivša supruga Nada.

foto: Kurir

Miroslav Miša Aleksić, gitarista rok grupe "Riblja Čorba", preminuo je 29. novembra u 67. godini usled posledica korona virusa.

Opelo i ispraćaj za kremaciju održano je na groblju Lešće u Beogradu, gde se od muzičara oprostilo oko 50 ljudi. Ćerka je održala potresni govor, a ubrzo nakon toga, porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od basiste uz pesmu "Let it be" čuvenih Bitlsa, dok su im se suze slivale niz lice.

foto: Tamara Trajković

Članovi benda očajni su zbog gubitka dugogodišnjeg prijatelja i kolege, a na zvaničnoj stranici Riblje čorbe oprostili su se od Miše.

"Dragi prijatelji, jutros nas je napustio NAŠ BRAT Miša Aleksić. I on i lekari iz KBC Bežanijska Kosa su se borili do kraja. Na nesreću dogodilo se najgore. Miša je jedan od osnivača Riblje Čorbe i bendu je posvetio ceo život. Šomi brate, neka ti je laka crna zemlja. Očajni : Bora, Vicko, Džindžer, Nikola, Joca, Bane, Miškec, Ivke, Isa,Jaići..

Bojan Zlatanović Tokan, bubnjar grupe "Amadeus bend" umro je od posledica korona virusa 24. novembra u 45. godini, a na Špitoljskom groblju u Leskovcu je sahranjen. Njegovi najbliži okupili su se kao bi uputili poslednji pozdrav.

foto: Kurir/D.M., Filip Plavčić

Bojan je sahranjen uz bubnjeve, a najemotivniji su bili sin, žena i bubnjareva majka, koji nisu mogli da zaustave suze.

Podsetimo, Zlatanović je završio srednju muzičku školu, 3 godine u Nišu i jednu u Leskovcu, gde je i diplomirao. Bio je veliki ljubitelj adrenalina, prirode i brzih motora, kao i bicikala. Iza sebe je ostavio suprugu i dete.

foto: Kurir/D.M.

Bosanski glumac Mustafa Nadarević preminuo je u 77. godini nakon teške bolesti, 22. novembra.

Nakon saznanja da boluje od teške bolesti, nije izgubio vedar duh, iako je 2012. godine izubio svoju veliku ljubav, suprugu Slavicu Radović.

Podsetimo, Nadarević je rođen 1943. godine u Banja Luci, a kasnije se preselio u Zagreb gde je živeo do poslenjeg dana. Glumačku karijeru je započeo u Zagrebačkom pozorištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog pozorišta u Zagrebu. Odigrao je preko 150 pozorišnih uloga, i snimio je više od 60 filmova.

foto: Profimedia

Ivan Bekjarev preminuo je 16. novembra, u 75. godini u Beogradu nakon što se više od mesec dana borio s koronavirusom. Glumac je krajem oktobra bio pozitivan na testiranju i tada je saopšteno da je obustavljeno snimanje filma "Bilo jednom u Srbiji"

Bard srpskog glumišta i profesor Ivan Bekajrev je sahranjen na Novom groblju u Beogradu, a kovčeg je položen u Aleji zaslužnih građana.

1 / 16 Foto: Tamara Trajković, Nemanja Nikolić

Jedan od najpoznatijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije Krunoslav Kićo Slabinac umro je 13. novembra u 76. godini.

foto: Printscreen Youtube

Pevač je nekoliko puta bio operisan, a premda su se njegovi bližnji nadali da će sve krenuti na bolje, lekri su ih u više navrata spremali i za ono najgore.

Prema navodima RTL-a, pevaču se stanje zakomplikovalo nakon operacije srca. Posle prve operacije usledile su još dve, a sve ovo je bilo previše da bi organizam Kića Slabinca podneo. Baš zbog toga je tada stavljen u indukovanu komu.

Kićo je rođen 1944. godine u Osijeku, a proslavio se u celom regionu sedamdesetih godina prošlog veka.

Iza sebe je ostavio neutešne sinovi Pavoa (41) i Ivana (39), prijatelje i brojne obožavatelje.

foto: Printscreen LTV

Glumac Mirko Babić preminuo je 12. novembra u 73. godini života.

Ono po čemu je Mirko Babić bio poznat širokim narodnim masama svakako je uloga domaćoj seriji "Selo gori a baba se češlja", u kojoj je Mirko igrao Dragojla.

Pored te uloge, Mirko Babić je od početku svoje karijere imao zapažene uloge u brojnim televizijskim serijama i filmovima. Neki od filmova i serija u kojima je igrao su i : " Stići pre svitanja ", " Vruć vetar " ( uloga sudskog izvršitelja ), " Dr " iz 1984. godine ( uloga dr Milorada Cvijovića, koja je u kasnijim ekranizacijama ove Nušićeve komedije bila poverena i Branislavu Lečiću ), " Kraj dinastije Obrenović " ( uloga majora Milosava Živanovića ), " Moj rođak sa sela " ( uloga Marka ), " Ravna gora " ( uloga Obrada ) i mnoge druge.

foto: Printscreen

Poznati bosanskohercegovački glumac Dragan Jovičić umro je u bolnici u Sarajevu 6. novembra, gde se lečio od zdravstvenih komplikacija prouzrokovanih korona virusom, potvrdili su predstavnici uprave Kamernog teatra 55, čiji je on bio dugogodišnji član i prvak drame, prenosi Hina.

foto: Printscreen/Youtube

Dragan Jovičić rođen je u Rogatici 22. novembra 1953. godine, bio je bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac.

U bogatoj karijeri Jovičić je bio direktor sarajevskog Kamernog teatra 55 od 2011. do 2015. godine. Studije glume završio je 1976. na Odsjeku za scenske umetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Osim u pozorišnim predstavama, Jovičić će ostati upamćen po brojnim ulogama u domaćim serijama i filmovima.

Neke od uloga koje su obeležile Jovičićevu karijeru su one u "Kožama", jednog od projekata s početka osamdesetih koji je ostavio izuzetan trag u TV produkciji, a u kojem je Jovičić kao Adem igrao s Rejhanom Demirdžićem. Publika će se Jovičića pamtiti i po ulozi Stojana u "Porobdžijama". Jovičić je ostavio dubok trag i u Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banjoj Luci.

foto: Printscreen/Youtube

Narodni pevač Bora Drljača preminuo je 11. oktobra, u 79 godini života nakon duge i teške bolesti.

On je sahranjen na Novom bežanijskom, groblju gde su se okupili mnogobrojni prijatelji i kolege kako bi ga ispratili na večni počinak.

1 / 17 Foto: Nemanja Nikolić

Borislav Boro Drljača je pevač narodne muzike koji je rođen 29. avgusta 1941. godine u selu Donja Suvaja, u opštini Bosanska Krupa. Borin otac Branko je bio ekonom, poslovođa u trgovini i matičar, a takođe je lepo pevao i svirao gitaru. Majka Stoja je bila ekonom i stradala je u Drugom svetskom ratu. Posle njene smrti, otac se ponovo oženio, a pevaču nije ostala nijedna majčina slika.

foto: Nemanja Nikolić

Proslavljeni srpski reditelj i scenarista Goran Paskaljević preminuo 25. septembra, u Parizu, u 74. godini.

Režirao je mnoge dokumentarne filmove i TV drame za TV Beograd, a prvi dugometražni igrani film "Čuvar plaže u zimskom periodu" snimio je 1976. godine. Napravio je više od 30 dokumentarnih i 13 igranih filmova. Među poznatim Paskaljevićevim ostvarenjima su "Pas koji je voleo vozove", "Poseban tretman", "Zemaljski dani teku", "Varljivo leto 68.", "Suton", "Bure baruta", "Tango Argentino".

Komemoracija povodom smrti reditelja Gorana Paskaljevića održana je u Kinoteci, gde su prisustvovali njegova porodica - supruga Kristina, sinovi Vladimir i Petar, sestra Sanja i sestričina Tea, kao i kolege i prijatelji.

1 / 17 Foto: Uroš Arsić/Mondo

Muzičar Rajko Dujmić, koji je bio član grupe Novih fosila, preminuo je od posledica saobraćajne nesreće u kojoj je zadobio teške povrede glave, prenose hrvatski mediji. Dujmić je preminuo u Rijeci u 66. godini, 4. avgusta.

Pevač je sleteo s puta u provaliju duboku 11 metara. Otvorili su se vazdušni jastuci, ali su mu tom prilikom bila slomljena dva rebra, a dobio je i snažni udarac u glavu. Kolima Hitne pomoći prebačen je u Rijeku u Klinički bolnički centar na Sušaku, a navodno je potpuno izgubio svest u kolima Hitne pomoći tokom vožnje u bolnicu. U bolnici je pao u komu i stavljen je na respirator, ali nažalost nije izdržao.

Rođen je kao sin jedinac u Zagrebu 1954. godine. Iako mu je majka Austrijanka Karlotta bila domaćica, a otac Stjepan pomorski kapetan, od malih nogu zanimala ga je muzika. Kad je imao samo godinu dana imao je ranicu na usni od usne harmonike. Bio mu je to najdraži dar za prvi rođendan.

foto: Printskrin / Youtube

Književnica Isidora Bjelica preminula je 5. avgusta u 52. godini u Beogradu.

Njena urna je položena u Aleji zaslužnih građana. Komemoracija je održana u Maloj sali Centra Sava, gde su joj njena porodica i prijatelji rekli poslednje zbogom.

1 / 12 Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić, Stefan Stojanović

Rođena je 10. decembra 1967. godine u Sarajevu. Osim po bestselerima, poznata je po šeširima koji su vremenom postali njen zaštitni znak.

2012. godine joj je dijagnostikovan rak zbog čega su joj odstranjena oba jajnika, materica i trbušna maramica. Osim mukotrpnih bolova, morala je da se bori i sa psihom jer kancer smatra elegantnim samoubistvom. Bolest ju je naterala da proda oko 3.000 retkih knjiga da bi platila lečenje u inostranstvu. Iako krhkog zdravstvenog stanja, bila je primorana da radi zbog čega se bolest nekoliko puta vraćala.

Isidora je iza sebe ostavila muža Nebojšu Pajkića i dvoje dece - Lava Grigorija i Vilu Evangelinu.

foto: Damir Dervišagić, Stefan Stojanović

Pevač Srđan Gajić preminuo je u 28. godini života, 13. jula, a na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je muzičar preminuo od korona virusa.

Supruga pevača Srđana Gajića koji je u 28. godini preminuo obavestila je prijatelje i kolege o datumu sahrane svog supruga.

- Sa tugom i bolom obaveštavamo rodbinu i prijatelje na je Srđan Gajić rođen 1992. preminuo u 28. godini - stoji na umrlici, dok je u potpisu napisano: "Supruga najboljeg čoveka na svetu, mog anđela."

foto: Printscreen/Youtube

Bor Lalević, menadžer Leksington benda, preminuo je od posledica koronavirusa, 11. jula u 40. godini.

Bor je pre skoro dve nedelje bio hospitalizovan, te priključen na respirator, ali na žalost ovu životnu bitku nije uspeo da dobije. Bio je jedan od uspešnijin estradnih menadžera - godinama je sarađivao sa pevačem Acom Pejovicem, a zajedno sa kumom Markom Maksimovicem organizovao je brojne koncerte.

Dobrivoje Topalović, srpski pevač narodne muzike, preminuo je 16. juna u 76. godini.

Pevač Dobrivoje Topalović je sahranjen u rodnoj Preljini kod Čačka. Porodica mu je ispunila poslednju želju, a mnogobrojna rodbina, prijatelji i kolege su se oprostili od njega.

1 / 13 Foto: RINA

Pevanjem je počeo da se bavi u jednom kulturno-umetničkom društvu u Čačku, a prvu ploču nazvanu "Kad bi znala koliko te želim" snimio je 1968. godine.

Prekretnica u njegovoj karijeri bila je pesma Obrena Pjevovića "Ej, da mi je", koju je snimio 1981. godine.

Proslavljeni muzičar i šoumen, jedan od osnivača popularne grupe Slatki greh, u kojem je karijeru počela Lepa Brena, Branislav Mijatović Mija preminuo je 23. maja, posle duge i teške bolesti.

Nakon raspada prvobitnog sastava koji je osamdesetih, i u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka, bio jedan od najpopularnijih na prostorima nekadašnje Jugoslavije, Mija je zajedno sa svojim kumom, gitaristom Zoranom, nastavio da radi sa bendom, koji iako u izmenjenom sastavu, nije menjao ime, ostao je Slatki greh.

foto: Printscreen

Glumac Desimir Stanojević preminuo je je 10. marta, u 69. godini u svom stanu u Beogradu, posle duže bolesti.

Sahrana, odnosno kremacija, je održana 16. marta na Novom groblju u Beogradu.

Za mnoge generacije ostaće upamćen kao Vukašin Golubović iz serije "Srećni ljudi".

Desimir Stanojević je rođen 7. oktobra 1950. godine u Nišu. Igrao je u Narodnom pozorištu u Nišu od 1970. do 1990. godine a od 1991. u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Osnivač je Omladinskog pozorišta „Treća polovina“ u Nišu.

1 / 4 Foto: M. Vujović

Pevačica Milica Ostojić, poznatija kao Mica Trofrtaljka, preminula je 8. marta, u 80. godini.

Milica Ostojić, folk zvezda bivše Jugoslavije poznatija kao Mica Trofrtaljaka, sahranjena je sahranjena 10. marta uz prisustvo rodbine i prijatelja na porodičnom groblju u selu Milićevaci kod Čačka.

Kada se spomene ime Mice Trofrtaljke, koja je umrla u 77, godini, mnogima odmah u sećanje naviru dvosmislene pesme kao što su "Davorike dajke", "I labavi ume da zabavi", "Predem vunu i kučinu", "Drž' se, ćerko, čvrstog kursa", "Rđavome kupcu i dlake smetaju" i mnogi drugi. Ipak, malo ko zna pevačicinu životnu priču.

1 / 8 Foto: Printscreen/Premijera

Miroljub Trošić iz sela Medveđa kod Trstenika, nastavnik muzike, seljak i glumac naturščik - popularni Đoda iz serije "Selo gori, a baba se češlja", umro je u 72. godini, 25. februara.

Proslavio se istoimenom ulogom u našoj kultnoj seriji i osvojio srca miliona gledalaca u Srbiji, u svim zemljama eks-Jugoslavije i širom srpske dijaspore, koja ga je zavolela kao dobroćudnog seoskog samotnjaka i bekriju.

foto: Printscreen

Pevačica Ljiljana Petrović, prva predstavnica Jugoslavije na Evroviziji 1961, preminula je u 81. godini, početkom februara.

Ljiljana je u leto 1960. pevala na Malom Lošinju, gde ju je zapazio direktor Jugotona. Ponudio joj je snimanje ploče u Ljubljani, gde je čuo Jože Privšek i ponudio joj svoju pesmu, sa kojom je nastupila na Evroviziji. Do tada anonimna pevačica iz Novog Sada, izbija u vrh domaće zabavne muzike, nastupala je na brojnim domaćim festivalima, ali nikada nije bila pobednik, mada uvek medju prvima.

Krajem sedamdesetih godina, lagano se povukla sa estrade. Njena "lična karta" ostala je pesma Jovana Adamova sa kojom je učestvovala na Opatiji 1966. godine "Neka to ne bude u proleće". Od 1989. godine Ljiljana piše haiku poeziju, 1991. objavila je knjigu, a kasnije je počela da komponuje muziku na haiku stihove, po čemu je jedinstvena. Rođena je 1939. godine u Bosanskom Brodu, i do danas živela u Novom Sadu, piše RTV.

foto: Printscreen/Youtube

Proslavljena glumica Neda Arnerić preminula je u 67. godini života, 10. januara. Po želji porodice glumačka diva je kremirana i njena urna je položena u Aleji zaslužnih građana

Neda Arnerić rodila se 15. jula 1953. godine u Knjaževcu i imala je bogatu glumačku karijeru.

Glumica, koja je na sceni bila od svoje 16. godine, pronađena je mrtva prošlog petka u svom stanu u Beogradu. Po želji porodice i njenog rođenog brata Neda će biti kremirana i njena urna biće položena u Aleji zaslužnih građana. U karijeri dugoj gotovo pola veka ostvarila je uloge koje se pamte u filmovima "Višnja na Tašmajdanu", "Užicka republika", "Sutjeska", "Valter brani Sarajevo", "Varljivo leto "68"...

1 / 15 Foto: ATA Images, Dragana Udovičić

