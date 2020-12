TEK SADA POČINJEM DA OSEĆAM STRAH, STRESNO JE! Nikolina Pišek oglasila se nakon ZEMLJOTRESA, otkrila kako je sve izgledalo!

Voditeljka Nikolina Pišek oglasila se posle zemljotresa jačine 5, 2 stepena Rihterove skale, koji je rano jutros pogodio Hrvatsku.

Ona je opisala kako je burno jutro počelo u hrvatskoj prestonici, te otkrila da je kod nje tek sada prisutan strah.

– Vrlo je neobično da se sve dogodilo gotovo pod istim okolnostima kao i prošli put u martu. Jutro, 6:30h, karantin, susnežica i temperatura oko nule – počela je Nikolina i dodaje da je kod nje tek sada strah prisutan:

– Stresno je, kod mene to obično dolazi s malim zakašnjenjem… tako da tek sada počinjem da osećam strah.

Nikolina je otkrila i kako izgleda život u Zagrebu posle prirodne nepogode koja ih je zadesila.

– Nadam se da je to to, da većih i nakndanih potresa neće biti, život se kod nas nastavio uobičajeno i primećujem da su ljudi ćutke prešli preko svega što se dogodilo jutros. Niko previše ne drami, ova godina nas je dobro sravnila. Uglavnom sve do 5,2 stepena Rihterovih ćemo podneti, samo da ne bude više od toga – kaže voditeljka i dodaje:

– Iskreno kako se sve treslo, očekivala sam mnogo goru situaciju – završava Nikolina.

