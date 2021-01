VOLELA BIH DA DOBIJEMO JOŠ JEDNU DEVOJČICU! Mirka Vasiljević za Kurir o PRINOVI: A evo šta kaže o UDAJI i planovima za 2021!

Glumica Mirka Vasiljević svoju karijeru započela je kao trinaestogodišnjakinja, kada je odigrala glavnu ulogu u kultnom filmu "Mi nismo anđeli", a kako je istakla, još tada joj je bilo jasno da će njen životni poziv biti upravo gluma.

Danas, Mirka uživa u ljubavi sa fudbalerom Vujadinom Savićem sa kojim ima troje dece - Andreja, Adrijanu i Mihajla. Iako se još uvek nisu venčali, Mirka i Vujadin su već 11 godina u srećnoj zajednici. Ona je sada u razgovoru za Kurir otvoreno govorila o braku, deci, karijeri, planovima za narednu godinu, kao i o željama i prinovi.

foto: Damir Dervišagić

Kako ćete dočekati praznike s obzirom na situaciju sa korona virusom, a kako ste ranije dočekivali Novu godinu?

- Što se tiče bilo kakvog praznika ili Nove godine, naša porodica se raduje jer je prisutna pozitivna energija, uzbuđenje, ushićenje.. Uvek postoje neki običaji ili nešto što tradicija nalaže, pa to volimo da sprovedemo u delo. Uvek kada ima nešto da se slavi volimo da to ispoštujemo u našem domu. Ranije smo slavili na različite načine. Nekada smo bili na putovanju, mada smo uvek gledali da smo uvek u Srbiji. Uvek smo željni naših prijatelja, familije, Beograda. Nažalost, ova situacija sada nas je naterala da ne možemo ništa da planiramo. Tako da oko planova za Novu godinu još uvek smo na čekanju da vidimo da li to da bude ovde u našem domu na Kipru, da nas petoro bude tu ili da odemo u Beograd. U svakom slučaju, poštovaćemo sve mere. One su tu da bismo ih poštovali, da bi ova pošast što pre prošla.

Ko se u vaše domu najviše raduje praznicima?

- U našoj porodici se svi podjednako raduju. Vujadin i ja volimo da budemo mladi duhom, i to nam je negde i želja i cilj. Kada dođu praznici i on i ja se podjednako radujemo jer se vratimo u taj bezbrižni deo detinjstva. Naravno, sad i u ovim godinama, i kako imamo porodicu, radujemo se da deci prenesemo šta smo mi naučili u svojim porodicama kada su praznici u pitanju, i da oni to primenjuju. Deca se naravno raduju kada je Nova godina jer dugoočekivane poklone tada mogu da dobiju jer su bili strpljivi ili zaslužili. Vujadin i ja uvek imamo osmehe na licima kada vidimo da su deca srećna.

foto: Damir Dervišagić

Kako bi opisala 2020. godinu?

- Mislim da ko koliko god ko imao godina, dobro će zapamtiti ovu godinu. Ovo je situacija koju niko niti je želeo, niti se nadao i očekivao. Razmišljam da smo pri kraju ove godine i da se ne kaže džabe u našem narodu da za Novu godinu treba da u novu uđemo čisti, i da sve ono što ne valja ostane u staroj godini. Nadam se da će to biti i sa 2020. godinom. Naučila sam da neke stvari mogu da sačekaju, i da sve te vrednosti koje od davnina postoje i vrednuju se, ova godina nam je pokazala da to zaista jedino bitno. To je zdravlje, solidarnost, briga za drugoga, briga za sebe i da prosto svi budemo složni i dobro.

Šta ti je ova godina donela, a šta odnela?

- Ova godina nije bila ni malo sjajna, donela mi je loše informacije i stvari koje nisu očekivane i nisam se nadala da u 21. veku je to moguće. Trudim se da sve što je loše pretvorim u dobro. Ako nekad krenem da kukam, da se samo setim ovakvog perioda. Odnela je nažalost neke ljude koji su bili sjajni, koji su otišli zbog pandemije. Bogu hvala ja to nisam imala u svom najbližem okruženju, ali otišli su ljudi koji su bili dragi mojim dragim ljudima. Bilo je tužnih momenata kada nešto vidim u novinama ili vestima, kada čujete da je neki život nestao, ne možete ostati imuni na to i taj dan ne možete imati lepu energiju. Jako mi je žao što se bilo čiji život ugasio zbog ovog virusa.

Da li u Novoj godini daješ sebi obećanja, šta ćeš ovog puta obećati Mirki?

- Koliko god da mi je neka godina bila dobra i uspešna, uvek sam samokritična. Uvek kažem da treba još jednu stepenicu da postavim sebi i koju ću do kraja sledeće godine uspešno preskočiti. Mislim da čovek uvek treba da zadaje sebi ciljeve i da tokom cele te godine hrabro ide ka tome. Uvek u svakoj godini imam to obećanje da ću se potruditi da budem bolja osoba sebi, da radim na svojim manama, ispravljam neke stvari... Da svake godine sebi zadam da izbrojim do novih plus 10. Dosta radim na sebi, ispravljam neke mane, biću mnogo bolja, veselija i pozitivnija sama sa sobom. Samim tim ću biti i bolja majka, ćerka, supruga, prijateljica. U sledećoj godini, kao i u prethodnim reći ću sebi da treba da gledam pozitivno na neke stvari, da imam strpljenja, da ne budem tvrdoglava, inatna.

foto: Printscreen/Premijera

Pored privatnih, koje su tvoje želje koje se tiču karijere?

- Privatnih želja uvek imam na pretek. I što se tiče mene same, i što se tiče moje prodice, ali to su one najosnovnije - da budemo u miru, u slozi i da imamo sreće. Kada to imamo onda smo svi sa obe noge na zemlji. Što se tiče karijere, ne volim da sedim skrštenih ruku i da čekam. Volela bih da moja karijera traje, sa nekim kvalitetnim stvarima i koje ostavljaju trag iza mene. Sad sam više bila prisutna u pozorištu, tako da bih se sad jako radovala da to bude uloga u dobroj seriji ili filmu.

Koje su tvoje i Vujadinove zajedničke zelje?

- Da u našem odnosu ostane sve kao i do sada, da imamo emociju jedno prema drugom, da se poštujemo, da ništa ne guramo pod tepih...

foto: Damir Dervišagić

Nedavno si rekli da poslednjih godina ne dobijaš često pozive za uloge. U kakvoj ulozi bi volela da se nađeš u 2021. godini?

- Nikada sam maštala o određenoj ulozi ili tematici. Kada dobijem ponudu temlejno pročitam tekst i sebi postavim pitanja da li ja sebe vidim u tom projektu i da li želim to. Kada kažem da radim, onda sam sto posto tu i danju i noću. Do sada sam uvek tako birala uloge. Smatram da ako se kockice slože, svaka uloga je dobrodošla. Nije mi btino šta je, već samo da osetim ulogu i da ekipa bude stoprocentno posvećena. Apsolutno sam otvorena za različite uloge. Do sada sam igrala devojčice, posle sam u serijama i filmovima Ljubiše Samardžića dobila prilike da igram i žene. Tako da sam sada već zrela, da više nisam devojčica, već da mogu da igram karakterne uloge. Volela bih da to bude uloga u kojoj ću se dobro osećati.

Da li razmišljaš da u narednoj godini postaneš i zvanično gospođa Savić?

- Iako nisam udata, predstavljam se kao gospođa. Bez obzira što nemam taj papir, živim sa Vujadinom 11 godina, imamo troje dece i njega predstavljam kao supruga. Vujadin više potencira za svadbu jer njemu kao muškarcu deluje sv to lakše, i organizovati i izvesti. Dok ja znam da tu ima milion obaveza. Meni to deluje kao ozbiljniji poduhvat. S tim raznim selidbama, uvek mi fali i vremena. Mislim da će se to desiti u najskorijoj budućnosti, samo treba da nađemo zlatnu sredinu, da i on i ja budemo zadovoljni. Ne bih volela da to bude preogromno. Takođe, broj zvanica bi bio ogroman, ali da to ne liči na neki koncert a ne na svadbu.

foto: Dragana Udovičić

Da li te nerviraju pitanja tipa: "Zašto se više ne venčate?"

- Ne. Ne bežim od udaje, niti imam nešto protiv braka. Vrlo se radujem venčanjima. U početku je bilo nezgodno jer su trudnoće bile vezane, posle su bile česte selidbe. Znam da će se to desiti i bićemo srećni. Ko zna zašto se to do sada nije desilo.

Šta za tebe predstavlja brak?

- Za mene brak predstavlja nešto što je sveto. Bak je prijatelj za ceo život. Imate stablo na koje uvek možete da se oslonite, i u dobru i u zlu. Tu plovite ceo život. Vrlo poštujem i cenim brak.

Kao majka troje dece, da li ponekad poželiš da imaš više vremena za sebe?

- To je stvar dobre organizacije. Kada mi je potrebno više vremena ili kad sam se premorila moja porodica uskače u pomoć i ja to jako cenim i poštujem. Taj dan ili tih par sati maksimalno iskoristim, napunim baterije. Ne žalim se za svoje neko vreme jer ga uvek nalazim. Naučila sam da i 5 minuta maksimalno iskoristim. Nekada to bude i popodnevna dremka. Što su deca starija to su veće glavobolje, ali više nisam potrebna da fizički bdim na njima.

Ove godine, s obzirom na karantin, dosta poznatih ličnosti je radilo na prinovi. Desio se pravi bejbi bum. Da li ste vi razmišljali o tome?

- Jako mi drago što je bilo dosta prinova, to mi uvek izmami osmeh na lice. To su divne vesti. Iskrena da budem, ja bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. Kako sada naše najmlađe dete ima 6 godina, malo čovek i zaboravi te trenutke pa se ja zaželim tako nečega. Godine su pred nama, nikada nismo ni rekli da smo stavili tačku na to, da smo stavili tri tačke (smeh). Volela bih da dobijemo još jedno dete.

foto: Privatna arhiva

Da li priželjkuješ dečaka ili devojčicu?

- Kada bi moglo da se bira, volela bih da to bude devojčica, da naša ćerka ima sestru i da malo smanji muške igre koje je primorana da radi da bi bila deo tima sa dva brata (smeh). Da tu bude 2:2. I da bude dečak, neće mi biti strano. I deca bi se obradovala i oni uživali bi oko bebe. Ne bih se nikako protivila da dobijemo još jednog člana naše porodice.

Jednom prilikom si izjavila da žena ponekad ipak treba da zna da prećuti suprugu. Da li je to negde i tajna srećnog braka?

- Apsolutno u tom trenutku nisam razmišljala o nekim ekstremnim situacijama. Nikako nisam za to a žena treba nešto da trpi. To sam rekla više u kontekstu da bih volela da naučim ćerku da treba da kaže, već da čovek bude mudar i nađe momenat kad šta treba da kaže. Kad kažem da prećutim nešto, mislim da samo sačekam pravi momenat kad da mu kažem da bi bilo po mom. Da li je to tajna srećnog braka, ne mogu da kažem. Kada bi postojao recept, svi bismo se držali toga i svima bi sve funkcionisalo. Mi se trudimo da budemo dosta posvećeni kako bismo imali kvalitetan brak.

Danas se dosta žena i devojaka sve više podvrgavaju plastičnim operacijama i to do te mere da promene lični opis. Kako gldaš na to?

- Smatram da svako ima da pravo da radi šta god želi. Nikad ne znamo zbog čega je neko to uradio i promenio lični opis. Učena sam da da na vreme treba misliti o svom unutrašnjem izgledu i zdravlju, a da će to onda uticati i na spoljni izgled. Apsolutno se ne plašim starenja. Uvek sam se trudila da vodim unutrašnju i spoljašnju higijenu. Trudim se da prihvatim svoje mane, jer savršenstvo ne postoji.

Da li bi nekada uradila neku korekciju na sebi?

- Volela bih, da ukoliko u budućnosti to uradim, to bude skladno tim godinama. Do sada sam samo koristila samo kreme i tako negujem kožu. Svesna sam da ću morati da idem na neke ozbiljnije tretmane lica, jer bih volela da se moje godine i dalje vide na meni. Da se sa 50 godina zna da imam toliko, ali da budem negovana. Inače, zadovoljna sam kada se pogledam u ogledalo.

Šta ti uvek popravi raspoloženje, a šta rasužuje?

- Raspoloženje mi uvek mogu popraviti moji najbliži, jer me znaju do najsitnijih detalja. Znaju šta treba da urade da bi mi se osmeh vratio na lice. Može da me rastuži svašta nešto, vrlo sam emotivna. Svaka tužna slika me rastuži, da li napušten pas, ili neko dete...

Šta bi poželela ljudima u 2021. godini?

- Poželela bih im puno zdravlja, iako smo navikli da svi kažemo da želimo puno zdravlja, serće i ljubavi... Upravo nas je ova godina naučila da to jeste osnov svega i da nam je to preko neophodno. Poželela bih mir, slogu, zadovoljstvo i ljubav. Kada sve to imamo ni buldožer ne može da nas pomeri. Ako na sve to pospemo i dosta sreće, svima će nam biti bolje, lepše i lakše u životu. I mislite da će uvek posle lošeg dana doći dobar.

foto: Damir Dervišagić

