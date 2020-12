GRUJIĆKA U MINIJATURNOM KUPAĆEM I BEZ TRUNKE ŠMINKE! Kaća žari i pali u Dubajiu, nema ko se nije okrenuo za njom! (VIDEO)

Pevačica Katarina Grujić je sa fudbalerom Markom Gobeljićem otputovala u Dubai, a ona svakodnevno svoje pratioce na svom Instagram profilu obraduje fotografijom ili video snimkom sa putovanja.

Naime, sada je Kaća na Instagram storiju objavila snimak. Pevačica je odlučila da nabaci ten, pa je izšla da se sunča. Na licu nije imala trunku šminke, a minijaturni kupaći kostim je svima zapao za oko.

Nema ko se nije okrenuo za pevačicom, koja izgledom žari i pali.

foto: Printscreen

Inače, sportista je za deset dana odmora navodno iskeširao 10.000 evra.

"Gobelja je dugo razmišljao čime da obraduje Kaću i šta bi moglo da je usreći budući da je pod stresom otkako ne radi. Nakon dugo razmišljanja i posle nekog vremena odlučio da to bude ono što ona najviše voli - odlazak na more. Odlučio je da to bude Dubai koji je njegova draga već spominjala. Rezervisao je jedan od najskupljih hotela na obali mora i obavestio je da je vreme za uživanje i putovanje. Kaća nije mogla da veruje da je toliko pažljiv i da je tačno znao šta joj je potrebno. Oduševila se idejom da odmori glavu i tih deset dana provede sa njim daleko od svih i svega", priča izvor i otkriva da samo jedna noć u hotelu u kom su golupčići smešteni košta oko 1.000 evra.

"Kako ništa ne bi prepustio slučaju, Gobelja se potrudio da od najboljeg izabere najbolje i odlučio se za apartman sa pogledom na more. Jedna noć u hotelu koji je odabrao košta 1.000 evra, a on je za deset noći morao da kešira 10.000 evra. Po svemu navedenom je jasno koliko mu je važno da Kaća uživa za sve pare i da joj ne zafali ni najmanja sitnica. Zaista se na sve načine trudi da ta veza uspe i da Kaća pored njega bude srećnija nego ikad", kaže izvor koji ističe da je pevačici teško da se navikne na to što ima partnera koji se ponaša džentlmenski i koji je zreliji od nje.", rekao je izvor za Alo.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/MM.

Kurir