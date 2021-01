KAD STE JEFTINI, PODLOŽNI STE ROBOVANJU: Jovana Joksimović bez dlake na jeziku! Evo kakav joj je Željko kao ŠEF!

Ako je neko obeležio 2020, a da nisu u pitanju skandali i svađe, već isključivo profesionalni put, odnosno posao zbog kojeg i jeste postala poznata ličnost, onda je to Jovana Joksimović.

Cele godine polemisali smo o jutarnjem programu čiji je ona, zajedno sa Srđanom Predojevićem, godinama bila autor i voditelj. Uglavnom je to bilo zbog činjenice da su bili izuzetno uspešni u svom poslu, a to su rejtinzi i pokazivali. Isti slučaj bio je i s večernjim intervjuima sa ličnostima koje su na ključnim pozicijama u Srbiji, a gde je Jovana još jednom pokazala svoje profesionalne vrednosti.

Potom, iznenada se desio raskol u septembru između njih dvoje i televizije na kojoj su radili, pa je to bila glavna tema medija nekoliko nedelja. Jovana je u međuvremenu ugovorila angažman sa TV K1, u vlasništvu njenog supruga Željka Joksimovića, i od sredine decembra domaćin je „Uranka“.

Kakva vam je bila 2020. godina?

- Fenomenalna, kao i svima. Šalim se, naravno, ova godina nas je sve pogodila, na više načina, i suočila sa gubicima koji su, kad je o životima reč, nenadoknadivi. S druge strane, čini mi se da je sve to, bar malo, vratilo nadu baš u ljude, jer smo svi zajedno ponovo osetili empatiju i počeli da brinemo jedni za druge, da se pitamo za zdravlje i da cenimo sve ono što smo, možda i zbog oholosti, zaboravili. Kad je reč o poslu, ovo je za mene bila godina jednog dobrog kraja i još boljeg početka, te ne mogu da budem nezadovoljna.

Promenili ste medijsku kuću nedavno, o tome se dosta pisalo. Šta biste izveli kao zaključak na kraju?

- Da sam uradila nešto što sam odavno htela. To je jedini zaključak koji imam i ništa ni više ni manje od toga.

Rekli ste da problem novinarstva odavno nije u slobodi, nego u ceni. Kako da se to promeni, po vašem mišljenju?

- Prevelika je to tema da bih ja sama dala odgovor. To je pitanje za profesiju, za njenu snagu, za njene prioritete. I žalosno je što cena rada novinara nije, bar mi se tako čini, među tim prioritetima. Po meni je i sloboda moguća samo u profesiji koja ima ozbiljnu vrednost. Kad ste jeftini, podložni ste svakom robovanju.

foto: Pritnscreen

Vaš kum i doskorašnji saradnik Srđan Predojević uskoro počinje da radi emisiju za TV Pink. Da li ste čuli kakav će sadržaj emisije biti i jeste li možda Srđanu dali neki savet pred novi početak?

- Ne, to je njegova emisija i nema razloga da se raspitujem o sadržaju, mislim čak da to ne bi bilo pristojno. A kada je reč o savetima, on je veliki profesionalac, zna i više nego dovoljno, a ako mu ikada bude potrebno da se sa mnom konsultuje, naravno da ću biti tu.

Ova godina je, nažalost, svima bila u znaku korone. Šta ste tokom ovog vanrednog stanja naučili o sebi, a šta o drugima?

- Da niko od nas, suštinski, nije sam, niti može sam. Svet je, i to je najbolja stvar koja se desila, shvatio da je zajednički rad jedini način da se ozbiljni problemi reše. Opet, plašim se da ćemo to brzo zaboraviti.

Kakav je Željko kao šef?

- Nas dvoje smo tim, šta god da radimo, radimo uz puno razumevanje i podršku. I, što je važno, poštujemo pravila i zakone. Zbog toga on, kao vlasnik, ne pokušava da se meša u uređivačku politiku. Imam u tome potpunu autonomiju.

foto: Nemanja Nikolić

Bićete PR filma o Tomi Zdravkoviću. Da li su vam odnosi s javnošću novi poslovni izazov ili je u pitanju samo izlet u te vode?

- Odnosi s javnošću su nešto čime se baviš i kao novinar, pa nema reči o nekom velikom rezu ili promeni. Suština je u tome da shvatiš da je i PR ništa drugo nego pravljenje vesti. Ako tako radiš, sve je u redu.

Mnogima se dopalo kako radite intervjue jedan na jedan. Hoćete li nastaviti to da radite i na K1?

- Svaki put kada za tim bude bilo potrebe.

Da li Ana, Srna i Kosta veruju u Deda Mraza?

- I ja verujem, pa kako ne bi oni.

Koji je najbolji doček Nove godine koji pamtite?

- Svaki na kojem je Željko pevao. To je neprocenjivo.

Šta biste poželeli sebi u 2021, šta Željku, a šta deci?

- Zdravlje, zdravlje i zdravlje. Sve ostalo možemo sami. I to, i svu sreću želim i vašim čitaocima.

foto: ATA Images

