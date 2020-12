SLOBA RADANOVIĆ OTVORIO DUŠU O ZDRAVLJU SVOJE MAJKE: Ima problem sa nogom, a operacija je rizična! A evo kada staje na LUDI KAMEN!

Sloba Radanović, popularni folk pevač, sumirao je godinu na izmaku i priznao sve o svojoj ljubavi sa verenicom Jelenom Đuričanin, ali i planovima za veliko svadbeno veselje.

"Lepo nam je, hteli smo to nekako da ovekovečimo. Malo nas je sprečilo ovo što je zadesilo ceo svet, ova pošast, tako da čim ovo sve prođe, čim se sve stavilizuje... Mislim, nama je lepo i ovako, to je samo kruna koja treba da se desi u svakoj ljubavi koja je prava. Nemamo trenutno isplaniran nikakav datum, ništa, mi se volimo, nama je lepo, svakako. Normalno da će to da dođe kad-tad, ali verovatno zbog cele situacije i svega ne planiramo to, ali najlepše je da se desi spontano", kaže Sloba, koji ne krije koliko je pandemija koronavirusa uticala na njega lično i posao kojim se bavi.

"Jeste teška situacija kada non-stop radiš i očekuješ neka mesečna primanja, za koja znaš da sleduju, a to sve odjednom nestane. Pevači koji rade za neke malo veće cifre verovatno imaju sa strane nešto ostavljeno, pa im je lakše da prežive i nekako prođu kroz ovaj težak period. Ja, ipak, nekako uvek mislim na druge muzičare i članove bendova, kojima je to jedini izvor prihoda."

Buru je svojevremeno izazvao i njegov tvit, gde je iskritikovao omladinu koja ne želi da radi sezonske poslove za veoma pristojan novac. Sloba smatra da se danas mnogi stide rada, te da to nije bila situacija "u njegovo vreme".

"Toliko su kompleksi izjeli ljude, da se oni stide svega. Stide se porekla, svog oca i majke, a ne da li su nešto radili… To je stvarno strašno šta danas ljudi sebi dozvoljavaju. Ja se stvarno ne stidim ničega u svom životu, jesam radio poslove po ceo dan, rmbačio kao klinac. Trebao mi je novac, jednostavno sam tako naučen odmalena, sa 13 godina sam zaradio svoj prvi novac. Za 7 dana sam uzeo 10.000 dinara, to je tada bila ozbiljna cifra za mene. Uvek sam gledao da olakšam majci i ocu, da ne moraju baš oni da mi daju uvek, da imam za džeparac."

Tokom 2020. godine, Slobina majka Draginja imala je određene zdravstvene probleme, a sada je o njenom zdravstvenom stanju otkrio nešto više.

"Dobro je, drži se. Ona je jaka osoba, snažna, samo što ima neke probleme sa nogom koje mora da reši, ali ne može trenutno zbog ove celokupne situacije jer ona spada u malo rizičniju grupu, a i rizičnija je operacija. Sve te bolnice su trenutno kovid bolnice, nema sad ni gde to da se odradi, tako da smo trenutno u fazi čekanja", rekao je Sloba u emisiji

