RODITELJI SU ME SE ODREKLI ZBOG STARIJEG MOMKA! Pevačica kroz suze otkrila detalje iz života, pa priznala da se KAJE!

Pevačica Nadica Ademov sa 14 godina počela je da se bavi muzikom, a sada je otkrila da više nije deo "Granda".

Ona je otvoreno govorila o svom poreklu, o emotivnom partneru, ali i o roditeljima koji su se u jednom periodu odrekli nje.

- Da li ste nekada trpeli komentare na račun svog porekla? - glasilo je pitanje.

- Da, više puta. Nikada se nisam stidela onoga što jesam, ponosna sam na sve to. Sada se to ne dešava - priča Nadica.

Ona je dodala i da je imala teško detinjstvo, ali je i na tome zahvalna.

- U suštini svi smo imali taj čudan period života. Jednostavno moiraš kroz to da prođeš, da bi znao da ceniš to što sada imaš. Da si od samog početka to imao onda ne bi znao kako je nemati.

Ademova je priznala da su je se roditelji odrekli zbog veze sa tadašnjim dečkom.

- Da. Zato što je bio dosta stariji i jer je bio loš čovek, što šta još. Imao je baš lošu prošlost, to je njih poremetilo. Bili su potpuno u pravu, ali luda glava tada, zaljubljenost... Iskreno kajem se. Verovala sam tom čoveku, mislila da je to to. Ipak, roditelji su bili u pravu. I to je to. To bih volela da izbrišem iz svog života.

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir