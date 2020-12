SIGURNA SAM DA SADA GLEDA EMISIJU SA NEBA! Milica Pavlović progovorila o deki kog je izgubila: On bi želeo da se ja radujem!

Milica Pavlović bila je gost kod Ognjena Amidžića, pa je tom prilikom progovorila o velikom gubitku.

Naime, nedavno je Milica izgubila deku, pa je otkrila kako se oseća:

"Kada sam ti rekla da ću doći u emisiju znala sam da će se ovo pitanje postaviti. To je život, nisam spremna da pričam, izgubila sam osubu koju najviše volim na svetu. Sigurna sam da bi on želeo da se radujem, sve što sam danas naučili su me on i baka. Bili su uz mene, danas živim svoj san. Prva emisija koju neće gledati, ali sam sigurna da gleda sa neba sada", rekla je Milica u "Amidži Šou."

Podsetimo, ona je saznala da je Vladimir loše tokom poslednjeg dana snimanja serije u kojoj tumači glavnu ulogu. Istog dana uputila u Leskovac i odmah ga smestila u bolnicu, a malo potom saznala je da je preminuo. Sahrana je održana u najužem krugu porodice i prijatelja, a pevačica o gubitku ne želi da priča javno.

Milica je u više navrata govorila kako su joj baka Rada i deka Vladimir bili kao roditelji, jer je sa njima odrasla nakon što su joj se majka Milica i otac Dragoslav razveli, te koliko ih voli i da svaki svoj uspeh poklanja njima jer su oni zaslužni za sve što je postigla.

