NISMO KAO SESTRE! SVE ĆU DA OPROSTIM, A MOJE JE DA LI ZABORAVIM: Slađa otvorila dušu o Vesni Đogani, a evo šta kaže o PARTNERU!

Slađa Delibašić na estradnoj sceni je ukupno tri decenije, ali se poslednjih godina više posvetila privatnom biznisu.

Osim brojnih hitova koje je snimila u karijeri, njen privatni život i odnos sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem i suprugom Vesnom oduvek je intrigirao javnost. Pevačica je u razgovoru otvoreno govorila o svom ljubavnom životu, ali i starim ranama.

"Dobro sam, hvala Bogu. Ništa mi nije teško palo, mislim na ove zabrane zato što i pre svega ovoga nisam nešto izlazila. Retko gde idem, osoba sam koja ne voli nešto preterano da se eksponira, ne idem po kafićima, diskotekama zato što sam premorena od rada i tog noćnog života. Što se mene tiče, ja bih sve to do pet sati da radi i kraj", kaže Slađa kroz osmeh.

"Okrenula sam se nekim drugim stvarima i pokrenula svoj privatni bizns, otvorila sam vrtić, što je nešto što je dobro za budućnost moje dece. To bih preporučila i svim kolegama, da malo počnu da razmišljaju o nekom biznisu i da svako od njih uradi nešto u životu, da ne čekaju svaki vikend da bi zaradili", naglasila je ona.

Važi za najzgodniju pevačicu na našoj estradi, a bez obzira na to što je u šestoj deceniji života na crtu ne mogu da joj stanu ni duplo mlađe koleginice. O njenom ljubavnom životu se mnogo spekuliše, a pevačica je otkrila kakav je njen trenutni emotivni status.

"Nešto me je zamađiao sigurno što se ljubavi tiče (smeh). Imam jednog svog školskog prijatelja, slučajno smo se sreli nedavno. Viđamo se, odemo negde na ručak, pričamo o životu. Iskreno meni to prija jer je čovek koji je ispunjen i ostvaren. Imam samo mog najboljeg prijatelja i to mi je sasvim dovoljno", kaže Slađa i otkriva da li joj se udvaraju momci putem društvenih mreža:

"Ima ih uvek, većinom su to samo pohvale. Ipak ja nisam taj tip, ne volim telefon i sve me to zamara i poruke i ta napetost. Telefon me je stvarno umorio. Od marta imam svoj ritual, lepo mi je i tako sam mirna bez svih tih društvenih mreža i telefona, koji su mi bili najveći nemir", priznala je denserka.

Ljubavna priča i jako dobar odnos sa Vesnom Đogani uvek je pod lupom, ali je ovog puta dala i savet kako pobediti sujetu u delikatnom odnosu.

"Nismo baš kao sestre, ali bile smo nekada. Sve je do čoveka i njegove duše, a dobro uvek pobeđuje sve. Ostvarena sam, zašto ne bih preko nečega prešla? Čujem dosta negativnih komentara i čujem dosta toga na račun te priče, ali ja živim svoj život. Ja ću da oprostim sve, a da li ću da zaboravim, to je samo u meni i do mene", kaže Slađa.

