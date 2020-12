ČESTO IDEMO KOD PSIHOLOGA, RAŠA JE IZUZETNO NEZGODAN Goca Tržan progovorila o porodičnim PROBLEMIMA, pa priznala: Ćerku ucenjujemo

Pevačica Goca Tržan i Radomir Novaković Raša privlače pažnju javnosti od početka njihove veze.

Mnogi su govorili kako je razlika u godinama velika jer je Goca 15 godina starija od Raše, te da zbog toga njihov brak neće uspeti. Mesec po mesec, godina po godina, a njih dvoje i dalje uživaju u srećnoj ljubavi.

- Mi nismo zajedno da bismo dokazali ljudima da ćemo uspeti. Zajedno smo zato što se poštujemo i volimo. Što bismo se uopšte interesovali šta drugi misle? Postoje i kod nas svađe i to je normalno. Raša uvek prvi popusti, a ja teram mak na konac. Ume i on da uđe u crveno, ali onda se u tim momentima uplašim i isključim. Uplašim se njegovih reakcija, jer je izuzetno neprijatan i nezgodan. Često idemo kod psihologa i psihijatra privatno kada su naši odnosi u pitanju. Psihoterapije su veoma lekovite jer nam pružaju drugi uvid u naše probleme. Neko ko je potpuno emotivno isključen vidi te potpuno drugačije. Treba neko objektivno i sa empatijom da vam kaže šta i kako treba da učinite i poboljšate vaš odnos – kaže Goca, dok Raša deli slično mišljenje sa partnerkom.

foto: Pritnscreen

- To što danas rade psiholozi i psihijatri, to su nekada radile naše bake i deke, nego mi ne živimo sa bakama i dekama. Neki nažalost nisu tu i oni su nekada bili najbolji savetodavci. Mi koji smo od njih udaljeni idemo kod psihologa, jer znamo da to neće iskoristiti protiv nas. U današnje vreme kada imate prijatelja, ne možete da ispričate neke stvari, a da to neko posle protiv vas ne zloupotrebi – iskreno govori Novaković, koji ne krije da je popustljiv prema pastorki Leni.

- Popustljiv sam, a Goca je stroga. Tačnije, realan sam. I tri i četiri i dva, sve je to ocena. A Goca je u fazonu dobiješ četiri, moraš da popraviš. Takvu ocenu ne treba nikada popravljati, to je najbolja ocena. Čim je nešto savršeno, ružno je – priča Raša, dok se Tržanova ne slaže sa njegovom konstatacijom.

foto: ATA Images

- Kakva je to ocena tri ili četiri? Bolje jedinicu, nego te ocene. Znate kako, ja sam majka koja traži od svog deteta da pruži ono što može. Mora da shvati da joj je škola najbitnija stvar trenutno i mora sa time da se pomiri. Nema nikakve bitnije obaveze u životu. To joj jako teško pada. Dodatno je nervira što misli da je ja stalno upoređujem sa sobom, jer sam bila vukovac, đak generacije, imala sam sve petice. Uopšte je ne upoređujem sa sobom, ali želim da bude štreberka i odlična – kaže pevačica i dodaje da je Leninoj generaciji teže u današnje vreme.

- Buduće generacije nemaju emotivnu povezanost, nemaju koncentraciju. Nemaju poverenja ni u koga, jer se sve slika, sve se snima. Ti kad uđeš sa nekim u ljubavnu vezu moraš dobro da proveriš da li budala nije uključila telefon ili da nije uključila tonski da te snima i da to posle zloupotrebi. Mislim da im je zbog toga jako teško – zaključuje Goca Tržan za „Super TV“.

foto: Ana Paunković

Inače, već nekoliko meseci Goca i Raša snimaju svoj rijaliti u kom prezentuju privatnost bez imalo ulepšavanja. Jedini problem je što ćerka Lena ne želi pred kamere.

- Najgore je da nagovorimo ćerku da se snima. Ona ekipu obožava, ali je u tim godinama kada je to ne zanima. Ne voli da se slika, ne voli da bude deo toga, ne voli da je ljudi vide, ne voli da je ljudi povezuju sa estradom. Tako da je podmićujemo. To uradimo tako što je zamolimo, ucenimo: „ako ne budeš snimala, nema napolje“ (smeh). Razumem je, ne voli da bude poznata, smara je to i nije to njena priča. Trudimo se da je što manje slikamo – govori Goca.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir