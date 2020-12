MALTRETIRAO ME JE CEO DAN, UDARAO VIŠE PUTA! Žena od sultana otkrila NOVE detalje drame, a za OVO kaže da je bio VRHUNAC PONIŽENJA

Pevačica Tijana Milentijević nedavno se našla u žiži interesovanja kada je prijavila svog dečka da ju je pretukao.

Ona se sada prisetila nemilog događaja i otkrila sve detalje drame.

- Ni sada ne znam zašto je to uradio... Prosto ne mogu da verujem da je digao ruku na mene. Zabavljali smo se godinu dana i nikad nisam ni slutila da bi bio spreman na tako strašan potez - sa knedlom u grlu priča pevačica i dodaje da se sve promenilo kad su pre nekoliko meseci odlučili da budu u "neobaveznoj vezi", u kojoj svako ima slobodu da radi šta hoće:

foto: Printskrin/Premijera

- Otad zapravo nismo bili zajedno, ali viđali smo se, družili, bili bliski... Nisam imala nikakvu obavezu prema njemu, zato sam pričala da sam slobodna, jer to sam i bila. Ali on je očigledno hteo da budem njegova. Ne znam šta se u njegovoj glavi desilo, ali znam šta smo se dogovorili...

Bubnjar, koji je ranije svirao u njenom bendu, posle jedne prepirke pre dve nedelje pretukao je pevačicu.

- Tog dana pričali smo o nekim našim poznanicima. Rekao je da su oni braća od strica, a ja sam kazala da nisu u rodu. Tada je poludeo. Rekao mi je: "Otkud ti to znaš? Što si pričala sa njima?" Ljubomorisao je bez razloga i udario me! - drhtavim glasom priča Tijana i otkriva da se muzičar nije zaustavio na jednom udarcu:

foto: Kurir, Instagram

- Maltretirao me je ceo dan, udario me je više puta. Vređao me je, a ja sam ćutala, plakala i čekala da se agonija završi. Na kraju me je hladnom vodom tuširao. To je verovatno bio vrhunac poniženja. Znala sam da će torturi doći kraj i da ću pobeći. Kada je pijan zaspao, izašla sam iz stana i pozvala policiju.

U glavi joj je odzvanjala rečenica: "Ako me je jednom udario, uradiće to ponovo." Zato je odlučila da o nasilju ne ćuti, otišla je u policijsku stanicu, a potom je i javno progovorila o nasilju. Međutim, odlučila je da ga ne goni krivično, ali tražila je zabranu prilaska mesec dana.

- Ne želim mu zlo, previše sam ga volela. Zapravo, volim ga i danas... Ali svesna sam da ne možemo da se pomirimo jer bi mogao da mi uradi i nešto gore od ovoga. Tražila sam zabranu prilaska da bih zaštitila sebe.

Roditelji ga prozreli

Tijana kaže da je Miša i pre tog incidenta bio ljubomoran, ali mislila je da joj on na taj način pokazuje da je voli:

- Verovala sam da je to normalna doza ljubomore, koja postoji u svakoj vezi. Smetalo mu je kada sam u muškom društvu, a ja sam ga razumela, jer bih odmah pomislila kako bi meni bilo da je on okružen nepoznatim devojkama. Tako sam pravdala njegove verbalne napade. S druge strane, nije mi branio da nosim miniće, naprotiv, voleo je to. Pošto smo zajedno bili u bendu, razumeo je da moram da izgledam provokativno, da vrckam, da se smejem, da flertujem... Ali očigledno je tako bilo samo kada sam mu bila pred očima.

foto: Instagram

Kad je javnost saznala za nasilje, bubnjar je u medijima izjavio da Tijana ne govori istinu i da "devojka koja je pretrpela nasilje ne bi mogla sutradan našminkana da se pojavi u medijima i daje izjave". To je pevačicu dodatno povredilo.

- Zar žena mora da bude cela modra da bi za nju rekli da je žrtva nasilja?! Šta ja treba da kažem na to što je on, tri dana nakon što me je izudarao, gostovao u rijalitiju "Parovi"? Kakva je to poruka ženama koje su žrtve porodičnog nasilja? Treba da se pooštre zakoni za to krivično delo! Da se ne ponovi situacija da jednog dana prebiješ ženu, a drugog sviraš i zabavljaš narod u rijalitiju. Može on mene sada da ocrni da bi sebe oprao. Očigledno je povređen, jer sam javno progovorila. Ali rekla sam istinu, ništa nisam slagala! Ne postoji nikakvo opravdanje za to što me je tukao. Postupila sam ispravno što sam ga prijavila, jer želim da budem živa i zdrava svojim roditeljima - priča Tijana i dodaje da su njeni mama Mirjana i tata Saša i dalje u šoku:

- Mnogo su se potresli. Oni nisu želeli da budem sa Mišom, iako nisu imali konkretan razlog. Kao da su slutili da će do ovoga doći. Mama mi je rekla: "Nisi me poslušala, a znala sam da će tako nešto da se desi." Majka uvek oseti da joj je dete u opasnosti. Mnogo se nasekirala. Trudim se da pred njima budem raspoložena, tešim ih kako bi se manje brinuli, pričam im da sam dobro, da se ne brinu, ali zapravo nisam dobro...

Zbog svega što je pretrpela, Tijana je odlučila da ode kod psihijatra:

- Potražiću stručnu pomoć kako se u meni ne bi gomilali strahovi i negativne emocije. To ću uraditi i zbog posla kojim se bavim, jer ogromna popularnost koju sam stekla preko noći stvara mi pritisak.

Pevačica ističe da se ne boji da će joj se Miša osvetiti, već da neće moći da uplovi u neku novu vezu.

- Ne plašim se da će me ponovo pretući. Ali zbog njega se plašim drugih muškaraca! Imam blokadu u glavi, zbog koje neću lako moći da se oslobodim sa drugim muškarcem. Ne znam kako ću povratiti poverenje u muški rod i kako da ne strepim da sledeći neće isto da mi uradi.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B/Informer

Kurir