MISLIM DA SAM SKROMNA, UŽIVAM DA SPREMAM SRPSKA JELA! Didi J otkrila svoju drugu stranu, priznala šta joj je NEOSTVARENA ŽELJA!

Pevačica DIjana Rokvić, poznatija kao Didi J godinam gradi karijeru u Americi, ali ističe da bi volela da ostavi trag u domaćoj muzici.

Kako kaže, utisak da je neprihvaćena u rodnoj zemlji je kako kaže u medijima ne vara, ali veruje da je to zbog njene smelosti, originalnog izražavanja u muzici i koraka napred.

- Meni je najveća želja da ostavim trag u srpskoj muzici predstavljajući svoju zemlju u Americi. Mislim da je moj najveći talenat što privlačim pažnju javnosti ali i umeće prikazivanja medijima ono što najbolje radim. U ovom poslu morate biti jedinstveni, posebni... Živim u svom životu. Stvaram svoje snove i oslikavam svojim bojicama. Karijera je donosila napore i teškoće ali ponosno tvrdim da nisam naišla na ono što bi mene ugrozilo - izjavila je Didi J i dodala:

- Mislim da sam skromna! To što ja govorim u medijima o skupocenostima, ne znači da nisam racionalna. U Beogradu skromnije živim, uživam u srpskim tradicionalnim jelima, a u slobodno vreme uživam u spremanju ribljih specijalitetima. Na pitanje sa kim bih snimila duet, ne znam, mislim da takvih nema na našoj estradi. U rijaliti program ne bih ušla, iako sam bila pozivana! Sve je to vrlo sumanuto! Ovih dana snimam nove pesme i pripremam spotove, uskoro izlazi album. Zbog toga se radujem i mislim da ću doneti još jednom nešto drugačije na naše prostore. Uživam u brendiranju „Didi J“ te to govori o meni i mom radu. Savetujem mlade da veruju u sebe i poštuju svoje bližnje. Borite se maksimalno za suštu radost života - rekla je pevačica.

