JA SAM JEDNA OD NAJTRAŽENIJIH PEVAČICA! Jana progovorila o bakšišu koji zarađuje na nastupima: Velike su SUME u pitanju!

Folk pevačica Jana Todorović već godinama traje na nebu, a sada je otkrila da joj imponuju priče kako je dobro plaćena, kao i da joj poziva za nastupe nikada ne manjka:

- Mene raduje ta priča, jer sam već toliko godina na estradi. Pored mene, tražen je i Radiša Trajković Đani. Ali realno, ja sam jedna od najtraženijih pevačica. Kada nije bilo vreme korone, imala sam dosta nastupa. Recept je u tome što sam prvenstveno skromna, kao i energija kojom isijavam.

Pandemija traje, kakva je situacija sa pevačkim poslom?

- U vreme korone sam imala nekoliko nastupa u inostranstvu, privatna veselja. Raduje me da se bar nešto dešavalo. Imala sam dosta dogovorenih termina, kao i moje kolege, međutim nešto sam morala da otkažem. Nadamo se svi boljim vremenima.

Da li je istina da na veseljima zarađuješ ogroman bakšiš?

- Mislim da je to lažna slika. U ovom momentu je nepristojno o tome da pričam. Nije situacija onakva kakva treba da bude. Velike su sume u pitanju, ali mi na kraju taj novac ne dobijemo, jer se to raspodeli sve na jednake delove. Ili smo unapred dogovorili svoje honorare sa menadžerom i vlasnikom veselja. Mi smo u stvari svi na fiksnu cenu.

Pamtiš li neku interesantnu anegdotu sa privatnog slavlja?

- Bilo ih je previše, tako da sada ne mogu nijednu tačno da izdvojim. Svaki nastup donosi nešto novo. Mi se sjajno družimo i sa tim ljudima i sa tim gostima.

Kažu da si jedna od najskuplje obučenih pevačica na estradi. Da li je to tačno?

- Zavisi kako ko to gleda. Trudim se da izgledam pristojno u ovim godinama. Nekome se to sviđa, nekome ne. Bitno je da se meni dopada i ljudima koji mene prate.

Kako si uspela da smršaš 13 kilograma?

- Iskrena da budem, dugo se borim sa kilogramima. Mislim da sam sada pri kraju sa mršavljenjem i da ću uskoro da dođem do željene kilaže. Nisam ugrađivala balon u želudac kao moje brojne kolege. Mislim da je to po mom mišljenju preterano, jer nemam toliko viška za skidanje. Obratila sam se mojoj nutricionistkinji koja sarađuje sa polovinom estrade i koja me je preuzela u svoje ruke. Krenula sam sa dijetom za vreme korone i da budem precizna, novo poglavlje sam započela prvog aprila. Ukupno sam izgubila 13 kilograma. Možda sam u međuvremenu vratila tri ili četiri kilograma, ali eto, vratiću se ja na staro i potrudiću se da idem dalje.

