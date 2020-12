SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTVORILA DUŠU: Ova godina je bila izazov, ojačala nas je i naterala da se prilagodimo! A evo šta želi u 2021!

Pevačica Snežana Đurišić sumrala je godinu na izmaku, te je podelila šta želi u novoj 2021. godini, ali i počemu će pamiti ovu godinu koja prolazi.

Po čemu ćete pamtiti, a zbog čega želite da zaboravite ovu 2020. godinu?

"Mislim da je najbolja reč koja opisuje ovu godinu - izazov, i po tome ću je pamtiti. Po svim načinima na koje je izazvala naše shvatanje sveta, međuljudskih odnosa, bliskosti, poverenja… Izazvala je načine po kojima živimo, naše najviše vrednosti, naše navike koje su nas obuzele, a da nismo ni primetili… Pamtiću ovu godinu po tome što nas je na sve moguće načine terala da se prilagođavamo, mislimo, nalazimo nova rešenja, menjamo stare navike i upravo nas je tako i ojačala i kao društvo i kao pojedince i zbog toga ne želim da zaboravim nijedan trenutak, iako možda ne uvek lep i prijatan, ali svakako značajan. Ovo doba godine volim iz vise razloga prelepi trenuci koje provodim sa porodicom i prijateljima, svi predivni običaji koje imamo i za Novu godinu i za najlepsi hrišćanski praznik Božić."

Šta ćete sebi i svojim najdražima poželeti u Novoj godini?

"Možda ce vam se sad moje želje učiniti kao kliše, ali jedino što uvek želim mojoj porodici i prijateljima, kolegama, je uvek i jedino zdravlje, pogotovo sada. Fizicko i mentalno zdravlje je nešto bez čega ne možemo i bez čega ljubav, novac, sreća i sve materijalno na ovom svetu skupljeno na gomilu ne znači ništa."

Vaša neostvarena želja koju ćete ostvariti u Novoj godini?

"Nemam neostavrene želje iz prostog razloga što nikad ne želim nemoguće i to je način po kom živim čitav život. Svoje želje i ciljeve formiram tako da mogu i sama da ih ostvarim i mogu slobodno da se pohvalim stoprocentim uspehom. Ipak, postoji nešto što je van naše moći, na šta ne možemo da utičemo i tu usmeravam svu svoju energiju, svu svoju želju i molitvu za zdravlje moje porodice, prijatelja, bliskih ljudi i saradnika, čitavog sveta, kako fizicko, tako i mentalno, jer nam je to, kao što rekoh, najpotrebnije. Uz čistu želju u srcu, vedar duh i Božiju pomoć to će se ostvariti, kako i naredne, tako i svake sledeće godine!"

