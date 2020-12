ŽENA OD SULTANA NEPREPOZNATLJIVA NAKON ŠTO JU JE DEČKO PRETUKAO! Tijana napravila veliku PROMENU, više ne izgleda ovako! VIDEO

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana nedavno je prijavila bivšeg dečka da ju je pretukao.

Naime, Tijana je navela da je M.K. koji je, inače, bubnjar u njenom bendu nasrnuo na nju u alkoholisanom stanju i da ju je nekoliko puta udarao.

Ona je na kraju 2020. odlučila da sve ružno ostavi iza sebe, te je napravila i jednu promenu kada je reč o izgledu.

Naime, Tijana je rešila da više ne bude crnka, te se ofarbala i postala brineta, a novom frizurom odmah se pohvalila pratiocima na Instagramu.

Inače, pevačica je u svojoj ispovesti otkrila da je njen bivši dečko pre incidenta pokazivao ljubomoru, ali kako kaže, mislila je da je to u granicama normale.

- Verovala sam da je to normalna doza ljubomore, koja postoji u svakoj vezi. Smetalo mu je kada sam u muškom društvu, a ja sam ga razumela, jer bih odmah pomislila kako bi meni bilo da je on okružen nepoznatim devojkama. Tako sam pravdala njegove verbalne napade. S druge strane, nije mi branio da nosim miniće, naprotiv, voleo je to. Pošto smo zajedno bili u bendu, razumeo je da moram da izgledam provokativno, da vrckam, da se smejem, da flertujem... Ali očigledno je tako bilo samo kada sam mu bila pred očima. - rekla je za Informer.

