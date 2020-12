VERA MATOVIĆ PRIZNALA KOLIKO JOJ ZNAČI CELO BOGATSTVO KOJE IMA: Moje kolege često pričaju o novcu! To nije najbitnije!

Pevačica Vera Matović trudi se da bude pozitivna iako je situacija zbog pandemije koronavirusa u Srbiji veoma teška. Ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata, a time i dovedena u pitanje egzistencija pevača.

Naime, od marta ove godine broj nastupa je smanjen, a u poslednjih tri meseca ih čak i nema, te su mnogi estradni umetnici doživeli finansijski krah. I dok mnogi pričaju o novcu i smanjenim primanjima, folkerka Vera Matović tvrdi da je najbitnije da ostanemo zdravi.

"Jao, moje kolege često pričaju o novcu, razumem ih, ali to sada stvarno nije najbitnija stvar. Hajde da se izvučemo iz ove pandemije i da nekako preživimo, pa ćemo lako da radimo i zaradimo", tvrdi Vera.

Šuška se na estradi već dugi niz godina da je Matovićeva jedna od najbogatijih izvođača na našoj sceni, a Vera tvrdi suprotno.

"Ko to priča da ja imam najviše para? Pa i da imam to nije njihov problem, ali ja to ne gledam tako. Znate ja sam najbogatija što imam puno prijatelja, porodicu, decu i što sam zdrava. Šta će mi novac ako nemam zdravlje. Nije bitno materijalno, bitno je kako se osećamo u duši", ponosno je otkrila pevačica.

