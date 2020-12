KRISTIJAN SE PLAŠI MOG ULASKA! SPREMAN JE DA GAZI PREKO MRTVIH: Stanija neće tužiti Golubovića, ali će se suočiti u RIJALITIJU!

Stanija Dobrojević kaže da je Kristijan Golubović spreman da gazi preko mrtvih samo da bi pobedio u rijalitiju.

Starleta dodaje da žestoki momak može samo da sanja o trijumfu i nagradi od 50.000 evra, jer će mu ona pokvariti planove kada uđe.

foto: Printscreen

Ubeđena je da među publikom i dalje ima mnogo glasača koji će je dovesti do pobede, kao pre pet godina kada je osvojila glavnu nagradu u rijalitiju.

"Kristijan se plaši mog ulaska u "Zadrugu"! Svestan je da sam mu ja najveća konkurencija", kaže Stanija, pa dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Pratim "Zadrugu" redovno i vidim da je Kristijan pravi rijaliti igrač. Spreman je na sve zarad pobede. On će gaziti i preko mrtvih samo da bude prvi, ali nije svestan da ću u poštenoj borbi ja biti ta koja će ga zgaziti. Najbolje je da tamo odmerimo snage. Da ljudi vide ko je on, a ko sam ja i da odluče koga žele da dovedu do trijumfa."

Iako su tokom boravka na "Farmi" bili veoma bliski, Stanija i Kristijan su godinama u ratu. Bivši robijaš joj je čak pretio i ubistvom, ali nakon što ga je starleta tužila, izjavio je na sudu da se samo šalio. Dobrojevićeva otkriva da je tužbu povukla zato što su je prijatelji zamolili da to učini, ali naglašava da mu nije zaboravila pakao koji joj je priredio.

foto: Printscreen/Magazin In

"Zbog nekih veoma važnih ljudi sam odustala od krivične prijave kada mi se Kristijan izvinio. Oprostila sam sve što je pričao za mene, ali mnoge stvari će morati da objasni kada se budemo našli oči u oči. Tek ćemo se on i ja obračunati pred kamerama u "Zadruzi". Argumenti su na mojoj strani", smatra Stanija.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir