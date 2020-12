ODUVEK SAM ŽELELA DA BUDEM MLADA MAMA: Teodora Džehverović hoće da se UDA ZA NINA, pomenula i decu, a zbog ovog oseća PRITISAK!

Teodora Džehverović bi volela da se uda za dečka Nina Čelebića, a zatim i da mu rodi troje dece.

Atraktivna pevačica već šest meseci uživa u vezi sa košarkašem u kog je zaljubljena do ušiju, a sada je spremna da započnu zajednički život.

foto: Printscreen/Instagram

"Ako se i dalje budemo ovako lepo slagali, volela bih da se udam za Nina. Već imamo mnogo zajedničkih planova za budućnost. Oduvek sam želela da budem mlada mama, pa se nadam da će uskoro doći i deca! Za sada nije vreme, posvećena sam karijeri, ali ako Bog da, radiću na bebi za dve godine, kada napunim 25 godina. Bilo bi lepo da imamo najmanje dvoje dece, a možda čak i troje", iskrena je Džehverovićeva, koju jedino brine da li će uspeti da uskladi karijeru i porodicu:

foto: ATA Images

"Teško je baviti se ovim poslom i biti majka, pa zbog toga osećam pritisak. Pokušaću da pre nego što rodim decu započnem biznis, na koji bih mogla da se oslonim ako ne budem uspela da uskladim majčinstvo i muziku."

Teodora naglašava da je sigurna da je košarkaš pravi muškarac za nju.

"Kupio me je time što ima razumevanja za mene i što se ne svađamo. Pokloni su nešto što dođe i prođe, ali podrška je ono što mi mnogo znači. Pogotovo sada kada brinem da li ću i kada početi da radim. Nino je sve ono što sam oduvek tražila", priča pevačica.

Ona tvrdi da njen dragi nije ljubomoran kada muškarci uzdišu za njom!

foto: Printscreen/Premijera

"Dobijam komplimente na svakom koraku. Kad je reč o društvenim mrežama, prati me mlađa populacija i obično mi šalju poruke u stilu: "Auu, al' si dobra riba", na koje se samo nasmejem. Ninu to ne smeta", priča Teodora i dodaje da je nerviraju komentari da joj je to što je "dobra riba" pomoglo u karijeri:

"Moja energija je presudila da se istaknem. Ima mnogo lepših devojaka od mene, pa nisu poznate i uspešne kao ja."

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir