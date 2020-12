ŠTA IMA NOVO U ŽIVOTU IVANE ŠOPIĆ? Bivša rijaliti učesnica napravila je BUM britkim jezikom, bila je sa Karićem, a sad želi NOVAC!

Bivša rijaliti učesnica Ivana Šopić u 2020. godini upustila se u rijaliti avanturu koja joj je promenila život iz korena.

Ivana je imala izuzetno turbulentnu, napetu, ali naprednu godinu, te smo kroz nekoliko pitanja od nje otkrili da bi volela da se ostvari kao majka u sledećoj godini, ali i da li je trenutno emotivno ispunjena.

Kada pogledaš iza sebe, šta je ono što ti je donela, a šta oduzela 2020. godina?

- Definitivno mi je "Zadruga" obeležila godinu, kada sam izašla oduzeta mi je privatnost, ja se maksimalno trudim da je sakrijem, da se ne eksponiram, sem javnog posla koji obavljam, trudim se da se ogradim. A šta mi je donela, medijsku popularnost, nisam težila tome, bavila sam se privatnim poslom, ali ja kada sam odlučila da uđem u rijaliti, potpisala sam da uđem u sve to.

foto: Printscreen/Instagram

U kom trenutku si se najviše smejala, a kada si najviše plakala?

- Iskrena, kada sam izašla iz "Zadruge", ja nisam znala da li da plačem ili smejem. Bukvalno je taj bio taj period, bila sam tužna, pa pogledam sebe i kažem: Ivana, šta ti se desilo?

Da li si zaplakala zbog raskida sa Karićem?

- Da sam plakala plakala nisam, nisam taj tip. Ja i kada sam tužna, to se na meni ne primeti.

Nakon veze sa Karićem, svoj ljubavni život si sakrila kao zmija noge, da li si zaljubljena, budući da si objavila na Instagramu sliku dečka preko kog si stavila emodži srca?

- Ja krijem svoj ljubavni život kao zmija noge. To je momčina, nije dečko, ja sam imala dečake, a ovo je momčina. On je moj bivši momak, gledao je emisiju, pa se slikao ispred TV da mi pruži podršku. On je bio uz moju porodicu, dok sam bila u "Zadruzi". Nisam zaljubljena, ali nije sigurno.

foto: Printscreen/Instagram

Šta bi volela da dobiješ kao poklon za Novu godinu?

- Ja sam skromna devojka, ja volim sve malo, mali auto, šalim se... Volela bih da dobijem, ne znam šta da smislim, a da ne zvučim kao sponzoruša. Volela bih da dobijem mir.

Da li bi volela da se ostvariš u sledećoj godini kao majka?

- Ovo je jedno dirljivo pitanje. Volela bih, mislim da sam spremna da budem majka. Ja verujem da kada bih imala dete, u meni bi se probudila veća ambicija, a ovako, daj mi novac, da imam da trošim, a dete ti daje druge ambicije, želim da mi neko bude bitniji nego sama sebi.

Sa kim ćeš provesti novogodišnju noć?

- Sa porodicom, majkom, snajkom, par prijateljica i nadam se da će mi kuma doći iz Amerike. To su neke osobe koje su meni najbitnije osobe u životu.

Koga bi volela da poljubiš u novogodišnjoj noći?

- Volela bih da poljubim svoju porodicu, da su oni živi i zdravi.

foto: Printscreen

Šta je ono što bi sebi poželela?

- Novac. (smeh) Želim da mi naiđe neko ko može da mi parira, želim sebi da se malo opustim, da neke stvari prepustim slučaju, da on odlučuje umesto mene, jer ja imam pritisak da ja moram da imam sve nad sobom. Želela bih da imam još više samopouzdanja nego sada, nisam skromna po tom pitanju, mislim da imam previše samopouzdanja i volela bih da imam još više, jer svaki dan dobijam tu potrebu da treba da verujem sama sebi.

