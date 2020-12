ČEKALA SAM SUSRET SA ČEDOM 17 GODINA! CECA U SCENIRANJU: Životna želja bila mi je da se sretnemo pred celom NACIJOM!

Svetlana Ražnatović Ceca, najpopularnije pevačica na Balkanu, progovorila je u "Sceniranju" o škakljivim temama.

Pevačica se dotakla i druženja sa političarima, ali i suočavanja sa Čedomirem Jovanovićem. Kako kaže Ceca, nikada nije imala zaštitu.

"Moja deca nisu imala oca, ja sam bila uz njih, nisu imali oca. Govorili su mi da se ja družim sa ovim i onim, da imam zaštitu, ali neko ko je ima, nije doveden u situaciju da bude linčovan, žrtvovan, hapešen... Nijednu nemam osim Božiju.

"Od prošlosti se ne živi i šta je bilo, bilo je. Niti mogu da popravim, niti drugačije nešto da uradim. Bunili su se godinama što se ne uplićem, ali jako je teško da čovek ostane dostojanstven. Samokontrola se vežba. Nisam mirna žena, ja znam i da odgovorim, ali ne treba se valjati u blato. Odlično znamo ko voli da se valja u blatu. Nikada nisam htela da budem deo toga. Ništa ne bih rekla ljudima koji su me napadali. Ja da hoću da se svetim, već bih to uradila. Meni estrada nije život, ljudi koji mi ne znače, ne mogu da me povrede, može samo da mi bude neprijatno... Izgovorena reč govori o tebi", rekla je Ceca, pa dodala da je 17 godina čekala na susret sa Čedom:

"Bila sam pozvana 10 dana pre. Tri dana pred emisiju pitali su me da li imam nešto protiv. Ja sam rekla ne. Rekla sam da ja to čekam 17 godina. Nisam htela da se prepucavam preko novina i isterujem pravdu, već da tog čoveka prvi put sretnem u životu. Ja sam pristojna osoba, nisam svađalica, životna želja bila mi je da se sretnemo oči u oči i to pred čitavom nacijom. Nema laži, nema prevare. Sve što je trebalo da bude rečeno, moglo je mnogo štošta, ali sam ja stavila tačku na to, ne zanima me uopšte. Gledam sebe i svoja osećanja, svako istupanjem u javnost govori o sebi."

Druženje sa političarima

"Šta je problem što se družimo? Ja se bavim muzikom, muziku svi vole da slušaju, nije bitno da li se družim sa estradom, političarima, sportistima, moj posao je takav. Stalno se stavlja akcenat na političare. Ljudi koji mene poštuju kao čoveka, cene moj rad, lepo se družimo, što da ne. Ne moraš da se družiš sa političarima i pričaš o politici, i oni su ljudi, imaju svoje privatne živote. Ja te ljude znam 30 godina, to što su se promenili u vlasti, sad je problem što ako je neko dobio poziciju, ja treba da krijem i ne smem da se družim, kakve ja veze imam? Isto podležem zakonu kao narod u ovoj državi", rekla je Ceca, pa dodala da se decenijama unazad druži sa Draganom Markovićem Palmom:

"Dragan Marković Palma je moj dugogodišnji prijatelj. On je ušao u politiku kao ostvaren čovek. Taj čovek je radio celog života, sve stekao, pa onda ušao u politiku, nije ušao praznih džepova i pocepanih stvari."

