PROMENIO SAM SE KAD SAM ČUO DA JE LUNA TRUDNA: Gagi Đogani progovorio o 2020. godini i ćerki! A evo gde je sad njegova NASLEDNICA!

Gagi Đogani imao je i više nego radosnu godinu.

Naime, njegova ćerka Luna Đogani će uskoro postati majka, što je unelo potpune promene u Gagijev život, što nam je i sam potvrdio.

- Sjajan je osećaj, promenio sam se kada sam čuo da je Luna trudna, sve se u meni promenilo. Delim sve momente sa njom, provodimo dosta vremena zajedno, dosta stvari se izmenilo, smirilo se i sve je kako treba, samo tako neka ostane

Da li ćeš razmaziti unuku kada se Luna bude porodila?

- Ja volim decu, i jedva čekam da se to desi. Samo da sačekamo termin i videćemo, biće sve super.

foto: Printscreen/Instagram

A koji će Luna i Nina poklon dobiti od tebe?

- Luna mi je rekla da ništa ne kupujem, ona tako to želi, ja sam bio spremna nešto da kupim, ali ona smatra da ne treba ništa detetu da se kupuje, ja to poštujem.

Koji će poklon od tebe dobiti Luna i Nina?

- Ovih dana razmišljam šta da im kupim, a one su meni već kupile, ali ne znam šta. (smeh) Tako da moram da se pripremim i ja za njih.

Sa kime ćeš provesti doček Nove godine?

- Nemam ništa u planu, zbog ove situacije, ne znam gde ću biti, niti razmišljam.

foto: ATA Images

Gagi, koga ćeš poljubiti u novogodišnjoj noći?

- Nekog u krugu moje porodice, to me raduje, jer ćemo ponovo biti na okupu, zaista mi se ostaje kod kuće.

Želja koju si poželeo od Deda Mraza?

- Puno zdravlja svima nama, porodici, deci, to nam je najbitnije, ova Korona, to mi je želja, da se vrati sve u normalnu i da sve prođe u normalni sa Lunom. To mi je i prvo palo na pamet, ali ja smatram da će biti sve u redu, pa nije to sad kao da ističem, nema potrebe da spominjem, to se podrazumeva.

Budući roditelji Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su pobegli iz Beograda i otišli na Jahorinu kako bi uživali u zimskim čarolijama.

Iako su se preko dana trošili na ski stazama i uživali u snegu, ipak imaju vremena za večerašnje ludilo, što su pokazali na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir