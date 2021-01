NAJVEĆE PREVARE NA SRPSKOJ ESTRADI One su muževima OPROSTILE švrljanje, imale su JAK razlog, a ovaj pevač je pukao SILAN novac

Poznate ličnosti se često nalaze u jeku skandala koji ih skoro svakodnevno opkružuju. Skandali su najčešći problemi sa kojima se susreći, ali ove žene su oprostile javne prevare muževima.

Goca Tržan jedna je od prevarenih žena na našoj estradi. Njen suprugRaša Novaković uslikan je kako ulazi u hotel sa nepoznatom ženom, a onda je prevaru i priznao. Posle svega, pokajnički se vratio u porodični stan i molio je Gocu za oproštaj.

Milan Topalović Topalko važi za jednog od najvećih šmekera domaće estrade. Kako se spekulisalo, on je svoju suprugu Vesnu navodno varao sa starletom i go go igračicom Atinom Ferari, a kasnije i sa mladom Zvezdom Granda, Ljiljanom Savić. Ipak, oni se nisu osvrtali te priče i danas u i dalje u braku, a Vesna je započela svoju karijeru i veoma su srećni i posvećeni svojoj ćerki.

Mediji već decenijama bruje o pevačevoj aferi sa Ljiljanom Jevremović koja tvrdi da mu je rodila ćerku Inu. Keba negira očinstvo, a njegova supruga je čak odlučila da progovori.

- Moja povređena sujeta ne može da se poredi s količinom griže savesti i bola koju Dragan oseća. Uopšte ne razmišljam o sebi i tako je od prvog trenutka tog nemilog događaja. Nema neoprostivog greha, samo neokajanog, a Dragan je svoj okajao - otkriva Olja. Ona kaže da je Keba ispričao sve što je želela da zna o toj aferi.

- O tome mi je ispričao sve, čak i više nego što sam htela da znam. Kod nas je najvažnija iskrenost, ali i mi se često posvađamo, nije ni kod nas samo med i mleko. Imali smo mnogo problema u braku, ali ako ti je stalo do nekoga, moraš da istrpiš i drugačije mišljenje, pa i da se posvađaš - rekla je tada Kebina žena.

Poznati estradni par, pevač Mile Kitić i pevačica Marta Savić već dugo su u braku iako za Mileta važi da je uvek okružen atraktivnim devojkama kojima je teško odoleti, a njegova supruga je čak veoma otvoreno govorila o Kitićevim aferama.

Mile je jednom prilikom uhvaćen sa devojkom koja je možda i do 40 godina mlađa od njega.

- Naravno da je švrljao, pa ja to znam. Koji muškarac to ne radi? Srećna sam što je on mene varao u ono srećno vreme, jer današnji muškarci ne varaju sa ženama nego sa muškarcima. Može muškarac da vas vara fizički, ali ne sme fizički da vas povredi i ne sme žena to da oseti. On mene nikada nije povredio, i kada je bio mnogo lošiji nego što sam ja mislila, bio je mnogo bolji prema meni. Mile i ja se razumemo i to nas je održalo – objasnila je tada Marta.

Pre nekoliko godina, mediji nedeljama izveštavali da se pevačica Ana Kokić i vaterpolista Nikola Rađen razvode zbog ćerke Vesne Zmijanac Nikolije Jovanović. Inače, Nikolija nije bila prva sa kojom su povezivali Rađena. Pre toga se šuškalo da vara Anu sa go-go igračicom Goranom Gogom Aleksić, koja je čak i potvrdila da je bila u šemi sa vaterpolistom.

- Ne znam šta Ana zna, ali sam čula da je saznala. Ne mrzim ženu, naprotiv, ali to što sam uradila je... Šta da se radi, to je život - izjavila je Aleksićeva jednom prilikom.

S obzirom na to da do razvoda braka nije došlo, afera sa igračicom bila je prolazna avantura, a Nikola je sve porekao i rekao da je on veran muž. Nažalost, posle svih navodnih avantura Ana i Rađen su se razveli, ali su ostalu u dobrim odnosima.

Isto tako estrada je godinama spekulisala da Đani često “švrlja” i da ga neverstva skupo koštaju. Njegove kolege i prijatelji svojevremeno su tvrdili da pevač ne može da odoli atraktivnim obožavateljkama, te da zbog toga ženu mora da obasipa skupim poklonima.

Kako god, brak Đanija i Slađe je bio sve jači, a pevač je uvek isticao koliko voli i poštuje svoju suprugu.

