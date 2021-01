BOŽE, AKO IKAKO MOŽE, ŽIVOTA TI DA DANEMO MALO DUŠOM! Evo kako je ESTRADA čestitala NOVU GODINU, drugačije nego ikad dosad

Novu godinu estrada nije dočekala radno, na trgovima, u restoranima, kafanama zbog pandemije korona virusa. Mnogi su otkazali svoje novogodišnje nastupe koji su već bili zakazani. Čak su i novogodišnje čestitke drugačije nego svih prethodnih godina.

"Bože, ako ikako može, života ti da danemo malo dušom u ovoj godini. Hvala. Zivi bili lutke", požela je Marija Šerifović.

Boze ako ikako moze zivota ti da danemo malo dusom u ovoj godini. Hvala. Zivi bili lutke 🍀 — Marija Serifovic (@futomaki) December 31, 2020

Anastasija Ražnatović poželela je svima u Novoj godini mnogo zdravlja.

"Želim vam pre svega zdravlja jer je to sad najvažnije. Zdravlje u svakom smislu. Psihičko i fizičko. Teška je godina iza nas, ali svim srcem verujem da će ova biti mnogo svetlija, lepša i opuštenija. Želim vam da uvek imate prave ljude kraj sebe jer je to u bukvalnom smislu pola zdravlja. Kao što znate, emocije i tuga najviše razboljevaju čoveka, a ja vam žekim samo one ljude koji vam miluju i hrane dušu. Sa pravim ljudima sreća sama dolazi. Voli vas vaša Anastasija", napisala je mlada pevačica.

Slobodan Radanović je novu godinu čestitao uz fotografiju majke, koja je dobila od sina paketić.

Pevačica Viki Miljković čestitala je svojim pratiocima Novu godinu uz šampanjac i vatromet sa svoje terase.

Glumica Nataša Ninković čestitala je Novu godinu fanovima sa svoje terase, gde je sa prijateljima gledala ponoćni vatromet.

Aco Lukas poželeo je srećnu i uspešnu 2021.

