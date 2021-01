NADA MACURA NIKAD NIJE UPOZNALA MAJKU! Umrla je dok je bila mala, a sad doktorka otkrila šta joj je san! SRCE ĆE VAM SLOMITI

Jednu od najpoznatijih doktorki i kardiologa u Srbiji Nada Macura otkrila je da svoju biološku majku nikada nije upoznala, jer je preminula kada je bila dosta mala.

- Moram da kažem, sa velikim žaljenjem, da sam osoba koja nije upoznala svoju biološku majku, tako da drugu ženu koju je oženio moj otac, ona mi je uvek davala savete u modnom smislu. Uvek mi je govorila da moram imati lepu liniju, ali ni ona nije živa, da me vidi sada, da me kritikuje. San mi je da bar u snovima vidim ženu koja me je rodila - rekla je Macura.

Macura je i otkrila i da li je zaljubljena.

- Pa, imam osobu na koju mislim i koja misli verovatno na mene, ali smo u različitim gradovima i teritoriji. Ja ću Novu godinu provesti sa televizorom i emisijama. Moji su u Vojvodini, Novom Sadu zbog ove epidemije, ne mogu da odem tamo i zbog posla koji ujutru radim, ali u mislima.

