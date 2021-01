SEVERINA NE SLAVI SAMO NOVU GODINU! Rođendan je njenoj VOLJENOJ OSOBI, a slika koju je objavila TOPI SRCA (FOTO)

Severina Kojić novom fotografijom na Instagramu raznežila je svoje verne fanove.

Pevačica je pokazala majku Anu, koja danas proslavlja rođendan. Njih dve su pozirale sa osmehom na licu, a na sebi su imale iste karirane haljine, koje su obukle sa helankama.

"Tito i ja ..Srećan rođendan, mama i neka nam je svima staronormalna Nova...", napisala je Severina i pokupila brojne komplimente.

Severina je ranije za hrvatske medije govorila o odnosu sa majkom.

"Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet meseci. Rodila me u osmom mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vreme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me je babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala", ispričala je Severina.

Severina već mesecima nije viđena u javnosti u društvu supruga Igora Kojića. Njihovi odnosi, navodno su narušeni i brak im je u krizi.

