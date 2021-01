CRVENI VEŠ JE OBAVEZAN, ALI U PONOĆ OSTANEM BEZ NJEGA: Elektra Elit čim se pojavila izazvala je HAOS, a sad dolila ulje na VATRU!

Neko ko je u 2020. godini definitivno privukao veliku pažnju javnosti jeste pevačica Elektra Elit.

Ona otkriva kakva je za nju bila 2020. godina, po čemu će je pamtiti, ali i šta želi da joj se ostvari u ovoj 2021.

Ovo je prvi doček Nove godine koji baš ne dočekujemo veselo kao prethodnih godina zbog situacije sa koronavirusom. Da li si izgubila osećaj za novogodišnjom euforijom ili i dalje postoji to u tebi?

foto: Printscreen/Happy

- Naravno da nisam izgubila veru i bolje sutra. Mi smo nacija koja je prošla mnogo gore stvari pa ni korona nam ne može ništa. Balkan Power smo mi. Tako da ulazimo u Novu godinu sa entuzijazmom i za boljim sutra.

Kako si obeležavala prethodne dočeke?

- Ja sam neko ko voli veselja i dobre ljude. A svaka Nova Godina mi je radna jedino što praktikujem naš pravoslavni Bozić. Tada je vreme samo za porodicu i nešto najlepše kada punimo baterije sa dobrom energijom.

Ljudi obično imaju neke rituale, kao sujeverne žene koje u Novu godinu ulaze u crvenom donjem vešu kako bi razbile malere. Imaš li ti neki ritual?

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam neko ko voli otvoreno da priča, a to sam dokazala svojom iskrenošću o svom zanimanju. Nije me bio blam i sramota da kažem javno da se bavim prostitucijom. Ne bih to radila da je drugačije. Može i crveni veš i obavezan je crveni lak. Volim sve što izaziva pažnju partneru. Svakako na kraju ostanem bez veša u ponoć.

Zamišljaš li želju u ponoć i da li su ti se ispunjavale?

- Sve moje želje su većinom ispunjene. Ja sam neko ko stoji čvrsto na zemlji, pre svega sam roditelj i poslovna žena. Za Elektru Elit nema zime.

Kako si proslavljala praznik kao u detinjstvu?

- Sve najlepše stvari sam naučila od mame, tate i bake. Prave ljudske vrednosti prenosim na decu, a to nisu materijalne stvari već biti čovek je najteže. Kad to uspete onda ste uspešni i kao čovek i kao roditelj.

Šta mora biti na tvojoj novogodišnjoj trpezi? Bez čega ta noć ne može da prođe?

- Volim svega da ima u izobilju od hrane pa nadalje. Bitno da je tradicionalno i naše. To su prioriteti naših slavlja.

foto: Printscreen/Instagram

Da li si zadužena za spremanje?

- Ja sve znam da pravim, od običnih stvari do torti. Ja sam jednostavno žena za sva vremena.

Po čemu ćeš pamtiti 2020. godinu?

- 2020. godina je donela i dobre i loše stvari. Loše su sve ove stvari koje su nas zadesile i nas i globalno čitav svet, a dobre su što smo postali jedno drugima bliži i srdačniji. To nema cenu i to je ono gde smo izvukli najbolju i najveću poruku - Da se volimo i da ne osuđujemo druge ljude.

Šta bi zaboravila iz nje, a čega ćeš se uvek setiti?

- Realno, za mene je ova godina jako uspešna kako na poslovnom planu, tako i u ljubavi. Ne mogu da se žalim. Samo da smo svi živi i zdravi. A zaboravimo jedino ovu koronu i zdravi kročimo u Novu 2021. godinu.

Šta priželjkuješ u narednoj godini?

- Skromna sam sa željama, a većinu sam ih ispunila. Samo Bože zdravlja, mira i sloge i biče nam svima dobro. Puno vas volim, uđite zadovoljni i srećni u 2021. Poštujte jedni druge i sve će nam se lepo vratiti.

