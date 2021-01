UGROZILA SAM ZDRAVLJE, UMALO DA PADNEM U KREVET! Pevačica zbog izgleda prošla kroz PAKAO, smršala 23 kg, a i dalje snosi POSLEDICE

Pevačica Zorana Pavić često ističe da je veoma emotivna, a sada je otkrila kako se to u pojedinim situacijama odražava na njen život.

- Toliko sam emotivna da ljudi mogu kao ludaka da me doživljavaju, bukvalno mi je tako jedna žena astrolog rekla, ljudi misle da je to način na koji ti voliš ljude, a nisi baš najnormalnija (smeh), verovatno nisam, kako god, to je tako. Emocije su mi pomogle u jednom i prvom i bitnom smislu, da doživim neke neverovatne ljubavi, zato što je to sve preko rampe i preko crte, nešto fantastično i za sva vremena, nešto što se pamti. Doživeti prave stvari u tom smislu je nešto što nas na kraju krajeva obeležava. I obeležava naš život i čini ga posebnim. A odmogle su mi više u tom smislu što ja ne umem umereno da volim i što onda kada doživim nešto lepo, posebno, to posle donosi zaista i jako duboke patnje i emotivne turbulencije koje donose jedan dubok i trajan bol - rekla je ona.

foto: Printscreen/Magazin In

Zorana se osvrnula i na svoje zravstveno stanje, s obzirom da je bila na rigoroznoj dijeti uz pomoću koje je skinula 23 kilogrma.

- Pa ja sam prilično ugrozila svoje zdravlje, ali o tome sam pričala i otovoreno, ali može nekome da bude korisno da tako nešto ne radi. I zaista sam neke regorozne stvari primenjivala koje su mi prilično uticale na zdravlje, da sam par puta završila i na infuziji. Sve ono kasnije se može nazvati zdravim životom. Prezahvalna sam poznatom laserskom centru. Laseri su stvarno svetla tačka današnjice jer u mnogome olakšavaju i ubrzavaju, i kada je u pitanju estetski momenat i kad je u pitanju zdravlje, naš napredak. S druge strane, potpuno sam promenila način ishrane i uvela fizičku aktivnost, imam tegiće i svako jutro radim vežbe. Tako da sam promenila svoj život. Prethodno sami mala neki hormonski poremećaj izazvan stresovima u privatnom životu. Ne mislim da sam u fulu trenutno kada je u pitanju zdravlje, jer sam u jednom momentu malo opet pala u krevet nekoliko dana jer sam imunitet malo dovela u pitanje. Ali uz pomoć prijatelja, razne vitamine unosim tako da i to polako vraćam u normalu, da taj spoljašnji izgled prati i moje zdravstveno stanje.

foto: Printscreen Pink

Pavićeva je nedavno govorila i o devojkama koje ulaze u emotivne veze isključivo zbog materijalnij stvari, a sada se ponovo dotakla te teme.

- Nisam ja uopšte krtitkovala devojke. Svako sa svojim životom imapravo da radi šta god hoće. Našla sam se u emisiji u kojoj je tema bila prostitucija i šta žene koje se bave najstarijim zanatom misle o ženama koje se ne bave tim. Ispada da smo mi "mučenice" po njima. Meni je nebitno šta one misle, nek su žive i zdrave. Poenta je bila u tome da sa svojim životom radiš šta želiš. Samo sam htela da se sagleda malo i ta druga strana medalje. Jedna je avioni, kamioni, razne destinacije i poziranje na plaži, a druga strana je koje sve vrste poniženja jedna žena doživljava da bi sve to sebi prišuštila. Ko god to želi, to je njegovo pravo, izbor i tvoj život, sa njim možeš da radiš šta god želiš. Meni je akcenat bio na onima koji glorifikuju najstariji zanat jer se to samo kod nas zove starleta. Starleta je u stranoj produkciji podrazumeva sporednu ulogu u filmu raznoraznih žanrova. Kod nas je to glavna uloga, ali u filmu potpuno drugog žanra. Tako da, naglašavam, nisam kritikovala devojke, već one koji glorifikuju prostituciju.

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Kurir