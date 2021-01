PREPLAKALA SAM TRUDNOĆU! Didi Džej iznela nepoznate detalje iz svog ŽIVOTA, pa otkrila šta želi od muža!

Pevačica Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej ove godine postala je majka prvi put.Ona je sada sumirala utiske godine iza nas.

Kada pogledaš godinu iza, šta je ono što ti je donela, a šta oduzela?

- 2020. godina je bila najlepša u mom životu jer sam dobila ćerku Dayanu. A sa druge strane bila je i jako stresna s obzirom na to da nas je situacija sa Korona virusom usporila i nisam uspela da završim projekte na kojima radim u Americi. Ali drago mi je da sam bar malo vremena provela u Srbiji.

Koliko ti je bilo teško zbog cele situacije koja je pogodila ceo svet?

- Jako mi je teško zbog cele situacije, pre svega mrzim kada ljudi pate, kada su bolesni i kada im je sloboda kretanja uskraćena. Ja ovo shvatam kao neku vrstu rata i nadam se da ćemo ga uskoro pobediti.

Koji je tvoj najveći uspeh u ovoj godini?

- Najveći uspeh u ovoj godini je moja ćerka Dayana. Presrećna sam što je imam i ona je zaista ulepšala život meni i mom suprugu.

U kom trenutku si se najviše smejala, a u kom najviše plakala tokom godine?

- Poznata sam kao neko ko se uvek smeje, moj suprug kaže da se i naša ćerka stalno smeje jer je povukla na mene. Umem da zaplačem kada me neka situacija pogodi jer sam jako emotivna. Ove godine sam plakala kada sam bila trudna i gledala kako ljudi umiru od virusa, bilo mi je jako žao.

Ostvarila si se kako u karijeri, ali tako i u onoj najbitnijoj, kako kazu ulozi majke. Koliko je beba promenila tvoj i život tvog supruga?

- Dayana nas je zaista usrećila i imati malu bebu a pogotovo devojčicu je zaista čaroban osećaj. Suprug i ja smo presrećni i uvek se radujemo kada posle posla dodjemo kući i zateknemo nju, kuća nam je sada ispunjena radošću!

Da li postoji poklon koji si poželela od supruga da dobiješ baš za Novu godinu?

- Suprug me stalno obasipa poklonima tako da je meni Nova godina svaki dan, ali naravno to što sam poželela za Novu Godinu on će mi i ostvariti.

