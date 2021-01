UZEO JE PARE NA VREME I SAD GA BOLI UVO! Đani opleo po ESTRADI, Mitra Mirića nazvao POGRDNIM imenom, a evo šta kaže o Laziću!

Folker Radiša Trajković Đani progovorio je o kolegama sa estrade, a tom prilikom nikoga nije štedeo.

On je otkrio da je njegov kolega Mitar Mirić navodno "propao".

- Zato što je budala! Sad kad smo pali zajedno, prvo priča sa mnom super, a onda me napada kao što se ne javljam. Kao da sam mu ja kriv i da sam ja zvao policiju. On ima dobre pesme, to stoji - izjavio je Đani.

foto: Damir Dervišagić

Đani se potom i osvrnuo na kolegu Darka Lazića.

- Mnogo gotivim tog momka i žao mi je to što mu se desilo. Otac mu je mlad umro, žao mi je jako. Svi smo mi u fazonu da se ljutimo jedni na druge kada je muka, tada mrzimo ceo svet. Ne zameram mu ništa.

foto: Instagram Printscreen

Pevač nije štedeo ni Sašu Popovića.

- Granda nema odavno. Sve je to prošlo. Nekada je to bilo, sad je, po mom mišljenju veoma neozbiljno. Imaju lepe emisije, ali nije ni Saša lud, za njega se ne sekiram. Uzeo na vreme pare i sad ga boli uvo!

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Za kraj se pohvalio kako je sinovima Marku i Milošu kupio po stan u luksuznom naselju.

- Kupio sam sinovima dva stana i to sam uzeo na kredit koji redovno plaćam. Imam još dve rate i to je to - rekao je pevač za "Scandal", prenose mediji.

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Scandal

Kurir