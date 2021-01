BEZOBRAZLUK! JUGOSLAV KARIĆ I PETAR MITIĆ NA TAJNOJ KORONA ŽURKI ZA DOČEK 2021! Evo šta na to kaže pevač

I pored odluke kriznog štaba da se zbog pandemije koronavirusa otkažu svi organizovani dočeci nove 2021, kao i privatna okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu, zbog velike mogućnosti od širenja zaraze, neke poznate ličnosti ova upozorenja kao da ne dotiču.

foto: Printscreen

Jedan od njih je i Jugoslav Karić, koji je novu godinu dočekao na jednoj žurki u privatnoj režiji, u jednoj vili. Na ovom nelegalno organizovanom dočeku, bilo je prisutno mnogo više ljudi od pet, koliko je to dozvoljeno trenutnim merama. Biznismen se s prijateljima grlio, provodio i veselio, uz iće i piće, do ranih jutarnjih časova, što se može videti i na fotografijama do kojih je Kurir došao. Mnogobrojne goste je na ovom dočeku muzikom zabavljao Petar Mitić, koji se mikrofona latio sat vremena posle ponoći, a pre njega se smenjivalo nekoliko pevačica koje su nepoznate javnosti.

foto: Printscreen

Očigledno je da su Jugoslav i njegovo društvo uspeli da prikriju ovo slavlje čak i od mnogobrojnih kontrola koje su te noći obavljane po glavnog gradu. Ovo skandalozno slavlje bi verovatno i ostalo tajno, kao što je i planirano, da se jedna od gošći ove žurke nije odala i postavila fotografije i snimke na svom Instagramu, da bi ih kasnije, kada je shvatila šta je uradila, i obrisala. Ni Jugoslav, ni Mitić te večeri nisu ništa postavljali na svoje društvene mreže. Podsetimo, Karić se, prema pisanju domaćih medija, nedavno razveo od supruge Elene, posle skoro15 godina zajedničkog života. Ovaj brak je okončan pre nekoliko meseci, a Elena i Jugoslav su odnedavno počeli i da žive na dve različite adrese.

- Godinama se trudim da svoj privatni život ne izlažem pod lupu javnosti i želeo bih tako ostane i sada - bilo je sve što je Jugoslav izjavio za medije na temu razvoda.

foto: Damir Dervišagić

Pozvali smo Petra Mitića, koji nije bio raspoložen da razgovara na ovu temu.

- Nikakav komentar nemam na to, uz dužno poštovanje vas i vaših novina!

Nevaljao I Simon kažnjen Jugoslav Karić nije jedini iz ove porodice koji je prekršio meru zabrane. I njegov brat Simon je još u novembru kažnjen jer je u svom restoranu organizovao žurku na kojoj nisu poštovane propisane mere i to za vreme trodnevne žalosti koja je bila proglašena zbog smrti patrijarha Irineja. foto: Zorana Jevtić Kurir, Foto: Aleksandar Panić

