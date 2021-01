VESNA I ĐOLE ĐOGANI OTKRILI KAKO SU SE PROVELI ZA NOVU GODINU! A onda spomenuli Gagija i Lunu: On je bio SREĆAN!

Đole i Vesna Đogani su otkrili ekskluzivu za koju niko nije znao, pa ispričali kako su proveli doček.

Vesna i Đole su otkrili da ove godine slave 20 godina karijere, a onda se Đole pohvalio da je prvi put doček proslavio sa svojim najmilijima.

foto: Printscreen/Premijera

- Ove godine slavimo, verovali ili ne, 20 godina karijere! Ne da znači da ćemo obeležiti, moramo da nađemo neki način da to obeležimo i da čim ovo prođe rezervišemo Arenu i napravimo ludu žurku - rekla je Vesna, a Đole se nadovezao:

- Nova godina je bila super, nikada nisam slavio sa porodicom, sa familijom, tu mi je bila sestra, Gagi, ljudi sa kojima nisam dočekao nikad tako i bio sam srećan. Gagi je bio srećan, on je bio u komunikaciji sa Lunom, baš je bila dobra atmosfera. Prošla godina za nas je bila uspešna.

Vesna je otkrila da li ju je Đole iznenadio nekim poklonom za Novu godinu.

- Čime me je iznenadio za Novu godinu? Ma ne, ja ne volim te datume, on me iznenadi u neočekivanim situacijama, kupio mi milion ruža, milion stanova, šalim se, sve je previše - rekla je Vesna u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir