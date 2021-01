RANO JE ZA VENČANJE: Teodora Džehverović progovorila o dečku košarkašu, a ima VELIKI PLAN kako da OSIGURA SEBE!

Teodori Džehverović pošlo je za rukom ono što mnogima nije, da se u doba korone zaljubi.

Pevačica je otkrila šta joj je najveća želja u 2021. godini, kako zamišlja budućnost sa svojim izabranikom Ninom Čelebićem, ali i zbog čega još uvek ne razmišlja o osnivanju porodice.

- Najveća želja mi je da kupim stan jer ću na taj način osigurati sebe. Znam koliko bi moji roditelji bili ponosni na mene. Nažalost, 2020. nam je svima na neki način propala i ta želja je morala da se pomeri za sledeću ili neku drugu godinu. Ako u 2021. sve ostane kao i do sada, teško da će mi se to ostvariti. Daću sve od sebe da jednog dana dođe do toga, kad god to bilo - kaže Teodora i dodaje da osim što priželjkuje da kupi nekretninu, namerava i da pokrene novi posao.

Iako u 2020. godina nije imala priliku da se često druži sa publikom, Teodora kaže da će zauvek pamtiti koncert u Vrnjačkoj Banji koji je održala letos nakon popuštanja mera zbog korone.

- Osetila sam preveliku ljubav publike i rasplakala se. Žao mi je što se desio u doba korone i bila sam jako tužna jer sam bila osuđena od strane mnogih na svakom koraku, a toliko sam tada uživala - rekla je pevačica.

- Već dugo mi je u planu da pokrenem biznis i nadam se da će se to desiti u ovoj godini. Osim toga, priželjkujem da snimim mnogo pesama, dueta, dobrih spotova, ali i da, ako da Bog, imam dosta nastupa - iskrena je pevačica koja će početak prošle godine pamtiti i po tome što je uplovila u vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem. Iako je u košarkašu našla svog savršenog partnera, Teodora veruje da je isuviše mlada za udaju.

- Za sada ne razmišljam o osnivanju porodice. Mislim da je prerano razmišljati o tome. Mogu da zamislim Nina pored sebe u budućnosti, ali je rano da razmišljamo o venčanju ili deci - iskrena je Teodora.

Budući da nikada ne može da miruje, Teodora je vreme u karantinu povodila sa svojim prijateljima.

- Definitivno ću pamtiti prvi karantin i to u periodu april, maj. Toliko sam se zabavljala sa svojim prijateljima i pravila žurke na svojoj terasi, da je ceo komšiluk znao za nas i za naša ludovanja. Čak su ljudi iz grada dolazili da nas gledaju, toliko smo bili zanimljivi - kaže Tea.

Kako kaže, iako priželjkuje da se situacija sa korona virusom smiri kako bi se vratila normalnom životu i redovnim nastupima, priznaje da se ne brine da će njen posao ugrozi njenu vezu.

- Nino i ja smo se upoznali u periodu kada nisam nastupala ili se to dešavalo jako retko. Verujem da će nam razdvojenost teško pasti kada počnem redovno da nastupam, pogotovo kada krene letnja turneja. Nadam se da ćemo i to sve pregurati i nakon letnje turneje otići na neko putovanje. Volela bih da to ovoga puta budu Maldivi - priča pevačica i dodaje da nikada nije bila u vezi na daljinu.

- Veza na daljinu ume da bude zaista teška, koliko god ljudi govorili suprotno. Za to je potrebno mnogo više poverenja, ljubavi i tolerancije, nego kad su dvoje ljudi blizu jedno drugom. Uvek sam više za veze sa partnerima koji su nam blizu. Ako bude ikada došlo do toga da zbog obaveza moram da se odvojim od partnera, ne bih naravno odustala od njega. Gurala bih, koliko god mogu - ispričala je pevačica.

