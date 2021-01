IVANA ŠOPIĆ PRIZNALA ŠTA JE SVE MENJALA NA LICU I TELU: Živimo u primitivnom svetu, ljudi ne prave razliku između OVE 2 STVARI!

Ivanu Šopić svi pamte po učešću u rijalitiju, njenoj vezi sa Stefanom Karićem i oštrom jeziku.

Ivana je iskreno pričala o pojedinim učesnicima "Zadruge 4", njenom učešću u trećoj sezoni i novogodišnjim planovima i odlukama.

Mnogi su te nedavno uporedili sa Majom Marinković šta ti kažeš na to?

- Poređenje mene i Maje desilo se još ranije, kad sam ja bila učesnik "Zadruge 3", ona je naknadno ušla i rekla mi je da mnogi komentarišu da ličimo, iako sam ja tad bila plava. Sad sam crna i to još više forsiraju. Mogu reći da ja ne vidim sličnosti, ni tada ni sada između mene i Maje što se tiče fizičkog izgleda, totalno drugačije stilove imamo i crte lica, ali sada ako me porede sa Majom mogu reći da mi imponuje. Maja je svojim korekcijama dovela sebe do savršenstva. Da li neko podržavao njeno učešće ili ne, fizički Maja je sada prezgodna i prelepa, to niko ne može da ospori. Naravno, mogu da ospore ljubomorne, krezave žene koje ostavljaju komentare na jutjubu. Tako da, iako ličimo, ne smeta mi, mada ja ne vidim neke sličnosti.

Šta ti je donelo učešće u "Zadruzi", da li bi promenila nešto?

- Pored životnog iskustva i životne lekcije donelo mi je medijsku pažnju kojoj, iskrena da budem, nisam ni težila, jer moj privatni posao ne zavisi od toga. Trudim se da moj privatni život sakrijem od javnosti, što se može videti i po mom Instagram profilu gde ja objavljujem slike samo iz emisija i pre emisija, kad ću se svakako pojaviti na televiziji. A šta jedem, pijem, gde spavam, sa kim se družim ne želim da delim sa javnosti, jer gledam maksimalno da sačuvam svoje prijatelje, porodicu i privatni posao od medijske pažnje.

Mnogo se priča o estetskim operacijama danas, šta si ti radila na sebi?

- Uvek sam otvoreno pričala o estetskim operacijama, intervencijama i korekcijama. Nažalost živimo u primitivnom svetu, gde su ljudi nepismeni i neobrazovani što se toga tiče, pa ne znaju razliku između intervencije i operacije. U "Zadruzi" sam pričala da sam imala operacije i intervencije, u šta sam ubrojila i COG niti, trajnu šminku usana i obrva što sve vremenom bledi i nestane. Što se, konkretno, operacija tiče imala sam ih dve. Operaciju grudi i nosa.

Ko ti je favorit, a koga smatraš za foliranta u Beloj kući?

- Pristrasno, favoriti su mi Ermina Pašović i Marko Đedović zato što su mi prijatelji, što ne znači da se slažem sa svim što rade i da se ne bih posvađala sa njima da sam unutra. Ali oni su svoj status prijatelja opravdali spolja, tako da će oni za mene uvek biti favoriti. Pozitivno me iznenadio Kristijan Golubović, iako mi se ne sviđa njegov odnos u nekim trenucima prema ženama. Sviđa mi se Paula Hublin. A što se tiče folitranata, pa Ivana Marinković, Aleksandra... ti neki ljudi za koje vidiš da su nesnađeni.

Da li si donela neke odluke za 2021. godinu?

- Ja lično ne verujem u novogodišnje odluke. Sad ću u Novoj godini da budem bolja osoba, ja to mogu da promenim i u decembru i u avgustu. Možda sam sada, u ovom dobu života odlučila da nikad ne prihvatam manje nego što zaslužujem, da se nikada nikome ne izvinjavam zato što bi možda trebalo to da uradim. Odličila sam da mnogo više cenim sebe, iako imam veliki ego kao kuću, ali sam odlučila da budem još manje skromna i da pažljivo biram kome se otvaram i pred kime spuštam svoj zid.

Po čemu ćeš pamtiti i šta ti je obeležilo ovu godinu?

- Ovu godinu ću, naravno, pamtiti po učešću u "Zadruzi" jer mi je to bio veći deo godine. Pamtiću ovu godinu i po životnoj lekciji koju sam naučila. Ja sam neko ko misli da je najpametniji i dobro je kada te život ošamari i dokaže ti da nisi najpametniji, jer u momentima kada mislim da sve znam, da sam sve dobro procenila i da sam puna mudrosti, to ne valja jer čovek tada postaje nerealan. Ja pozdravljam šamare od Boga, šamare od života, što kažu, kad lupiš glavom o zid tada se osvestiš i mislim da tada čovek raste. Mislim da sam sa svojim najvećim padovima najviše porasla.

