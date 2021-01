TO MI PRIJA I NE STIDIM SE! Voditeljka Sanja Kužet otkrila kako ljudi reaguje kad je sretnu na ULICI bez trunke šminke na licu!

Voditeljka Sanja Kužet, otkrila je da najviše uživa u opuštenoj garderobi i da van kamera ne voli da nosi šminku.

Iako se, kako kaže, negde očekuje od njih da uvek budu elegantno obučeni i doterani, ona ne krije da joj se desi da danima ne stavi šminku.

- Ljudima se jako dopada kada me vide izmeštenu, kada nisam na sceni. A ja, baš zbog toga što se na poslu doterujem i šminkam, trudim se da svoje slobodno vreme provedem u što opuštenijem izdanju. To mi prija i ne stidim se toga - izjavila je Sanja gostujući u emisiji "Grand Magazin".

Kužetova ističe da, za razliku od mnogih devojaka, ne voli da pravi selfije.

- To je borba koja izgleda presmešno dok ta fotografija nastane i onda ja samo zamislim kako je devojkama kojima je to profesija. Proces stvaranja toga nije nimalo naivan, jer to iziskuje mnogo vremena, kreativnosti i energije. Ja tu snagu, niti volju, niti ambiciju nemam ni blizu.

