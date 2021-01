ANA BEKUTA SE OGLASILA NAKON ŠTO JE MRKA PUŠTEN IZ BOLNICE: Srećna sam što je kod kuće! Pevačica otkrila kako se on OSEĆA!

Milutin Mrkonjić Mrka, dugogodišnji partner pevačice Ane Bekute pušten je iz bolnice nakon što je pre nekoliko bio hospitalizovan zbog lakše upale pluća i visoke temperature.

Pevačica Ana Bekuta otkrila je da je se njen partner Milutin sada oseća dobro i praznike će zajedno dočekati kući.

- Srećna sam što je Milutin ponovo kod kuće. Dobro se oseća što je najbitnije, a lekari su konstatovali da je njegovo zdravlje dobro i da može da napusti bolnicu. Sada se nalazi kod kuće i raduje me što ćemo praznike dočekati zajedno u toplini porodičnog doma - rekla nam je Bekuta.

foto: Marina Lopičić, Ana Paunković

Pevačica Ana Bekuta je nedavno iskreno pričala o suprugu Milutinu Mrkonjiću i njegovom zdravlju.

"Moj život je potpuniji otkako sam upoznala Milutina. Nedostajao mi je taj oslonac. Imao je čvrstu ruku kad je vodio firmu, on je sa tim rođen. Ume da se postavi i da zacrta ciljeve, dobar je organizator. Ne opominje on mene, priča mi da se čuvam i da vodim računa o zdravlju. Njegovo zdravstveno stanje je bilo pod upitnikom, pronašli smo prave lekove za njega uz prave stručnjake, poznato je da on ima slabo srce. On me je osvojio pažnjom. Vrlo je pažljiv. Ne plašim se samoće", rekla je Ana u "Premijera Vikend specijalu".

foto: screenshot Pink tv

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Blic/M.M.

Kurir