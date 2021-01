PRVA ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA ANE I MRKE NAKON ŠTO JE IZAŠAO IZ BOLNICE: Moja jedina i najveća novogodišnja želja je ispunjena! FOTO

Nakon što jeMilutin Mrkonjić pušten iz bolnice, gde je pre nekoliko bio hospitalizovan zbog lakše upale pluća i visoke temperature, Ana je na svom Instagram profilu objavila prvu zajedničku fotografiju.

"Mili moji, hvala na porukama podrške i brizi za nas. Milutin je došao kući iz bolnice i odlično se oseća. Zajedno čekamo Badnjak i Božić te je moja jedina i najveća novogodišnja želja upravo ispunjena. Svima vama želim ovakav susret i sreću koju večeras osećam. Jer, kako ono pesma kaže; “Šta sam to imao od života? Nečiju kosu, nečiju ruku, jedno srce ustreptalo. I dva tri osmeha tiha i prosta. Sve je to ponekad tako malo. Sve je to, videćeš, sasvim dosta.”, napisala je ona.

Pevačica Ana Bekuta otkrila je da je se njen partner Milutin sada oseća dobro i praznike će zajedno dočekati kući.

- Srećna sam što je Milutin ponovo kod kuće. Dobro se oseća što je najbitnije, a lekari su konstatovali da je njegovo zdravlje dobro i da može da napusti bolnicu. Sada se nalazi kod kuće i raduje me što ćemo praznike dočekati zajedno u toplini porodičnog doma - rekla je Bekuta za Blic.

