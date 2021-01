U VODITELJSKE VODE FILIP ČUKANOVIĆ JE UŠAO MLAD, A NAPREDAK ZNA DA CENI: Ništa mi nije palo s neba, zato mi je uspeh još draži!

Filip Čukanović (30) jedan je od najmlađih voditelja na srpskoj televizijskoj sceni, a koji ima najduži novinarski staž. Već sa 16 godina samostalno je vodio dečju emisiju, te ne čudi što se u jutarnjem programu Prve oseća kao na svom terenu, zbog čega je pobrao simpatije gledalaca. Njegove emisije danima se prepričavaju, ali on otkriva da to nije nimalo lak posao i da zahteva veliku posvećenost, fokusiranost i opuštenost. U intervjuu za Kurir Filip priznaje da je radoholik i da mu ne pada teško da radi tokom novogodišnjih praznika, osim Božića, kada voli da vreme provodi u rodnom Kraljevu s porodicom.

Kako si proveo novogodišnje praznike, a kako provodiš Božić? Poštuješ li tradiciju i običaje?

- Nisam preveliki obožavalac Nove godine, dan kao i svaki drugi. Izlazim dosta, izuzev ove godine, tako da mi je svaki vikend Nova godina, ali volim ovaj period darivanja. I da poklanjam i da dobijam poklone. Sa prijateljima godinama unazad organizujem "secret Santa". Imamo definisan budžet, svako izvuče osobu kojoj kupuje poklon, ali to je tajna sve do večeri kada se skupimo i darujemo jedni druge. Što se Božića tiče, obožavam tu tradiciju i ona mi je važna. Idem u šumu po badnjak, sečem ga i donosim. To je ritual kog se pridržavam celog života.

Da li ove godine radiš na Božić?

- Ne, to je praznik za porodicu i posvećen sam njima. Uvek biram da radim za Novu godinu, to mi ne pada teško. Božić provodim u rodnom Kraljevu. Ove godine sam prvi put radio na dan slave, na Svetog Nikolu, i bila je to jedna od najboljih emisija koju sam napravio.

Kada je posao u pitanju, može li se reći da je prošla godina bila tvoja godina?

- Bila je teška, ali uspešna. Meni ništa u životu nije palo s neba. Rezultate imam, ali sam i te kako morao da se pomučim za njih. Uspeh je, međutim, u tom slučaju draži.

Da li ti je bio teret da preuzmeš jutarnji program nakon odlaska Jovane Joksimović i Srđana Predojevića?

- Pre preuzimanja radio sam ga dva meseca i već sam se osećao kao svoj na svome. Veliki pritisak javnosti svakako je postojao. Bio sam pod adrenalinom i mislio samo na to da emisija bude što bolja, s obzirom na to da sam je pravio gotovo sam, jer su njihovi urednici otišli na bolovanje. Danas na to gledam kao na veliko iskustvo i zahvalan sam bogu što se sve tako odigralo.

U kakvim si odnosima sa njih dvoje?

- Nismo u kontaktu, ali želim im sve najbolje.

Iako si mlad, u voditeljskom poslu si dugo. Radio si mnogo projekata, emisija, pa čak i iza kamera. Koji format ti najviše odgovara - Jutarnji program ili neki drugi tip emisije?

- Definitivno jutarnji, za sada. Obrađuje sve teme koje i inače pratim - politiku, sport i zabavu. Ovaj format je ubedljivo najzahtevniji televizijski. Traži poseban stil života i ogromu koncentraciju da bi sve delovalo opušteno i uigrano. Srećan sam što imam odlične saradnike koji pomažu da emisija izgleda tako kako izgleda, a tvrdim da je najaktuelnija u zemlji, što nije lako zbog jake konkurencije.

Mnoge zanima tvoj privatni život. Zašto ga kriješ?

- Ne krijem. Svako ko me prati na Instagramu može da vidi moje dnevne aktivnosti. Što se devojke tiče - znaćete čim bude nešto ozbiljnije, ali svakako bez detalja, jer ne mislim da to ikoga posebno zanima.

Kakve poruke dobijaš preko društvenih mreža?

- U emisiji volim da postavljam gostima pitanja koja mi stižu putem Instagrama, jer sam ja servis tih ljudi i tu sam zbog njih. Trudim se da na sve pohvale i realne, iskrene kritike odgovorim i zahvalan sam na tome. Ima i onih koji leče frustracije i pišu razne gadosti, takve blokiram jer nisam psiholog.

Pisalo se da se često nalaziš u društvu "moćnika", da se družiš sa slavnim ličnostima. Na koje takvo prijateljstvo si ponosan?

- Ne znam šta to tačno znači. Moji pravi prijatelji su oni koje poznajem pola života i duže. To što neki od njih potiču iz uticajnih porodica nema nikave veze s tim što ja s njima delim svoje tajne i što smo tu jedni za druge. Na ta, zaista prava i iskrena prijateljstva, bez interesa, preponosan sam! S političarima se privatno ne družim.

Hit snimak Palmu bih uvek zvao na "okršaj" Tvoja "borba" sa Draganom Markovićem Palmom postala je viralna i pobrala je simpatije gledalaca. Da li bi ga opet izazvao na okršaj? View this post on Instagram A post shared by Filip Čukanović (@filipcukanovic) - Uvek bih ga zvao jer je televizičan i zanimljiv. Taj snimak je videlo 10 miliona ljudi. Malo smo se našalili, to ljudima treba, pogotovo u ova teška vremena.

Najteži sagovornik Epidemiolog Pelemiš je bio neprijatan Koji sagovornik ti je bio najteži za saradnju, razgovor? foto: Printscreen TV Pink - Epidemiolog Mijomir Pelemiš. To sam i njemu rekao. Nije bio raspoložen, sve vreme me je kritikovao i bio vrlo neprijatan, iako su me upozoravali. Ipak, zanimljivo iskustvo i opet ću ga zvati. Postoji li neki sagovornik da kojeg bi voleo da ugostiš, a nisi imao priliku? Da ti je neostvarena želja. - Itekako. To su svetski lideri. U Srbiji sam razgovarao sa svim najvažnijim ličnostima.

