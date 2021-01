MENSUR OTKRIO SVE O BORBI SA KORONOM I ULASKU U ZADRUGU: Evo da li će se bivši zadrugar ponovo naći u ulozi RIJALITI UČESNIKA!

Mensur Ajdarpašić, bivši rijaliti učesnik "Zadruge", progovorio je o svojoj borbi sa korona virusom, ali i o potencijalnom ulasku u četvrtu sezonu "Zadruge", obzirom da se njegovo ime dosta pominje u Beloj kući.

Kako si? Da li si se testirao? Kakvo je tvoje iskustvo sa Kovidom? Koje simptome si imao?

- Nisam se testirao sada, treba da odradim analize krvi, rengen, nalazi su bili dobri. Dijagnoza je bila blaga upala desnog plućnog krila, negativan sam 15 dana, tačnije, sada nisam infektivan, jer je prošlo 15 dana. Što se tiče simptoma imao sam blago naglo otežano disanje, stomačne tegobe, malaksalost, modrenje po glavi, ispod očiju. Onda sam odradio nalaze i bio sam pozitivan. Najviše se odrazilo na pluća. Nisam izgubio čula ukusa i mirisa. Mislim da sam ja to treningom povratio, jer sam već preležao, pa sam to povratio u teretani sigurno.

Da li pratiš dešavanja u "Zadruzi"?

- Pratio sam "Zadrugu", ne intenzivno, ali bacim pogled, kad mi je dosadno. Volim da pogledam "Pretres nedelje", "Pitanja novinara", to mi je interesantno.

Kako komentarišeš njenu navodnu zaljubljenost u Vladimira Tomovića?

- Želim im svu sreću, oni su isti, rođeni jedno za drugo (smeh). Iste karakterne osobine imaju.

Ako bi ušao u "Zadrugu", kakav bi tvoj odnos bio sa Vladimirom i Minom?

- Ako bih ušao ne bih razmišljao o tim odnosima. Ne razmišljam ni sada. (Smeh) Ne znam šta da ti kažem na to. Nisu mi na pameti ni jedan, ni drugi.

Kako komentarišeš pominjanje tvog imena u "Zadruzi"?

- Dosta se provlačim i pričaju o meni. Ako sam im ja najveći problem, onda ne znaju šta su problemi (smeh).

Za koji honorar bi ušao u Imaginarijum?

- Ne bih ja medijski pričao o honoraru, ali ako bi došlo do dogovora, uopšte ako bi došlo do pregovora za ulazak, ja bih rekao svoju cenu direktno njima. Nije istina da ulazim, kako mediji prenose, očigledno neki znaju više nego ja (smeh). Nije bilo govora još uvek o ulasku.

Kako komentarišeš Kristijana Golubovića? Mnogi se plaše njega, pa i za Tomovića se priča da se plaši Golubovića, kakav je tvoj stav?

Nemam nikakvo mišljenje o njemu. Ne poznajem ga. Ne zanima me ko se njega plaši, ja sam ti potpuno operisan od toga, ne znači mi ime i prezime i šta ljudi pričaju, čime se bavi. Mene to ne zanima. Morao bih da ga upoznam da bih stekao mišljenje. Generalno to za svakog, ne samo za Kristijana.

