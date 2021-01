LUKA I JA ĆEMO SE VENČATI U SRBIJI U NAŠOJ CRKVI! Sofija Milošević progovorila o SVADBI, pa otkrila kako slave praznike u Madridu!

Manekenka Sofija Milošević u septembru je dobila sina sa nevenčanim suprugom fudbalerom Lukom Jovićem.

Ona je sada otkrila da će ona i Luka napraviti crkveno venčanje u Srbiji, čim se prođe pandemija korona virusa. Par je i ranije planirali da stanu na ludi kamen, ali im je kovid-19 pokvario planove.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Još nemamo tačan datum venčanja jer, nažalost, trenutno ništa ne zavisi od nas. Zdravlje nam je uvek na prvom mestu, tako da ćemo se venčati kada epidemiološka situacija to dozvoli. Najvažnije nam je da taj dan proslavimo sa dragim ljudima, a da li će to biti intimno venčanje ili veliko slavlje, manje je važno. Sve su to detalji koje ćemo razraditi u hodu - kaže Sofija.

Jović je Sofiju zaprosio letos u Italiji, pa se spekulisalo da ni svadba neće biti u Srbiji. Oko opštinskog venčanja još nisu doneli konačnu odluku, ali su prelomili da će crkveno sigurno biti u nekoj srpskoj svetinji:

- Luka i ja smo jako vezani za Srbiju, i iako imamo puno prijatelja širom sveta, voleli bismo da se venčanje u crkvi održi kod nas. Kumovi će biti naši najbolji prijatelji iz detinjstva.

foto: Printscreen/Instagram

Najradosniji hrišćanski praznik proslaviće u Madridu, međutim iako su daleko od otadžbine, u svoj dom uneće duh naše zemlje.

- Trudimo se da svaki važniji praznik provedemo zajedno. To naravno nije uvek moguće zbog naših obaveza, ali nađemo način da to nadoknadimo i da odvojimo vreme samo za porodicu. Za Badnje veče obično idemo u srpsku pravoslavnu crkvu ovde u Madridu. Tu dočekamo Božić, koji onda proslavljamo kod kuće u krugu najbližih - priča manekenka.

foto: Instagram

Ona kaže da obavezno u dom unose badnjak jer uživaju u običajima iz naših krajeva.

- I u Madridu se potrudimo da pronađemo badnjak. Tradicija je tradicija i zato mi nije teško da se potrudim oko nečega što mi je važno. Želim da i Aleksej od ranog detinjstva bude upoznat sa našim običajima.

Srpska tradicija nalaže i da gozba za Božić bude bogata i raznovrsna. Tako će biti i u domu fudbalera i manekenke, međutim Sofija priznaje da neće ona zasukati rukave:

- Obožavam naše specijalitete! Nažalost, nisam naučila da pravim ništa od njih. Žene u mojoj porodici jako lepo kuvaju, pa sam navikla da mi one spremaju. Najzanimljivije mi je kada vrtimo pogaču i tražimo novčić. Videćemo još ko će ga izvući ove godine.

foto: Pritnscreen

