OČEKUJEM NOVU LJUBAV! Tijana nakon DRAME s bivšim otkrila kakvog MUŠKARCA želi, a evo da li će oprostiti momku koji ju je PRETUKAO

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao "Žena od sultana", nedavno je proživela težak period kada ju je bivši dečko, kako je navela, više puta udario.

Ona je rešila da sve ružno ostavi iza sebe, a sada je otvoreno govorila o novoj ljubavi, ali i da li će možda oprostiti nekadašnjem partneru.

- Stavila sam tačku na tu priču. Da li neko može da oprosti tako nešto? Mislim da nijedna devojka to ne bi trebalo ni da trpi ni da oprosti. Nadležnim organima je ostavljeno da urade sve što treba.

Na pitanje da li priželjuje novu ljubav, i kakav treba da bude njen izabranik. Tijana je odgovorila:

- Naravno da očekujem ljubav, ali nigde ne žurim. Ne moram baš u 2021. da nađem nekoga. Nemam neki određeni tip muškarca, naravno da je fizički izgled važan, ali meni je važno i da zrači pozitivnom energijom i šarmom. Na duže staze, najbitnije mi je da postoji uzajamno poštovanje, da nema laži i da sve lepo ide svojim tokom.

Ona je istakla da se veoma raduje praznicima i da se svi običaji u njenoj kući poštuju.

- Božić slavim u kućnoj atmosferi. Postim kada se posti, svi porodično to poštujemo, pa tako i ja. U crkvu idem često, da zapalim sveću za zdravlje, to me ispuni pozitivnom energijom. Za mene je Božić najlepši dan u godini, to mi je sigurno najdraži praznik, jer je energija tada najtoplija i najlepša. Što se običaja tiče, to je kod svih nekako slično. Kada bilo koji drugi dan spremimo istu hranu kao za Badnji dan i Božić, to nekako nema isti ukus kao tokom ta dva dana. Za Badnji dan uvek imamo posnu trpezu, a za Božić, naravno, česnicu. Prošla godina je bila prva da sam ja izvukla novčić i evo šta mi se sve desilo, tako da baš verujem u to - rekla je pevačica.

