KAĆA SA DEČKOM FUDBALEROM PORANILA NA BADNJI DAN! Otišli u šumu po BADNJAK, a tek uz kakvu SRPSKU pesmu slave SVETI DAN (VIDEO)

Pevačica Katarina Grujić zajedno sa dečkom Markom Gobeljićem poranila je za Badnji dan i otišla u šumu kako bi isekli Badnjak.

Pevačica je u opuštenom izdanju sa dečkom fudbalerom i prijateljima krenula u seču Badnjaka u okolnoj šumi.

Oni su izabrali veliki i bogat Badnjak koji je jedva stao u kola. Dok su se vraćali kući, puštali su srpske patriotske pesme.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, pevačica je u vezi sa fudbalerom već više od pola godina i kako je rekla uživa u svakom trenutku sa njim.

"Ja sada živim jednu bajku. On je džentlmen i pravi gospodin", rekla je nedavno Grujićeva i otkrila i šta radi kada je sama se svojim dečkom.

"Mi pričamo do 6 ujutru, smejemo se, razumemo poslove jedno drugog, mislim da je to najvažnije, nama je jako zabavno. Zajedno smo pola godine, to nisam dosad otkrivala", rekla je Kaća.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir