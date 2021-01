OVAKO SE SLAVI BADNJE VEČE U DOMU ERE OJDANIĆA! Slama, bogata trpeza po podu, badnjak unosi njegov sin: Sve kako OBIČAJI NALAŽU!

Danas svi vernici proslavljaju Badnji dan, a u domu našeg legendarnog folkera Ere Ojdanića prava je domaćinska atmosfera. Cela porodica Ojdanić je na okupu, a Era, kao glavni domaćin zadužen je da svi običaji budu ispoštovani.

Na bogatoj trpezi nema čega nema, od salata, do ribe, voća i povrća, a porodica Ojdanić za ovaj praznik večera na podu, kako to običaji i nalažu.

Badnjak u kuću unosi Erin sin Dragutin, dok je za đakonije zaslužna njegova ćerka Milena.

Pevač je otkrio koje običaje obavezno svi ispoštuju.

- Svi smo tu na okupu, osim jednog unuka koji je otputovao do Austrije. Sve pripreme su obavljene u toku jučerašnjeg dana. Juče je bio tucin dan, a danas je pecin dan, danas se peku presići, a juče su se klali, zato se tako zovu. Badnjak je isečen, sekli smo ga ja i moj najmlađi unuk Andrija, pored motela na magistrali, u Lipovačkoj šumi i spreman je džak slame. Isečeni su tri badnjaka i stavljeni ispred kućnih vrata, gde ćemo da obavimo večeru. Moj sin Dragutin dolazi, uzima vlačeg, to je onaj debeli, metalni lanac i jedan po jedan badnjak vezuje ispred vrata i vuče ga, ulazi u kuću, a mi ga svi čekamo sa žitom i sitom. On nama poželi dobro veče i čestita Božić, a mi po njemu i badnjaku bacamo žito i čestitamo Božić, i tako tri puta dok ne uvuče sva tri badnjaka- rekao je, pa dodao:

- Sve badnjake stavljamo u smederavac, a na smederevcu tu je čuveni šumadijski čaj. Rakija vruća da ugreje pluća, baš je pravi raj, šumadijski čaj, za to sam zadužen ja. Kuvamo rakiju i džek sa slamom se unosi i prostire se dole na pod gde ćemo da večeramo. Moja Milena ćerka stavlja beli stolnjak preko toga i serviramo sve što je pripremljeno za večeru. Tu je prebranac, rotkva i praziluk, riba i ostali specijaliteti, pravo domaćinski. Pomolimo se Bogu, nazdravimo za zdravlje i berićet, svih nas, naših prijatelja i celog srpskog naroda koji slavi Badnje veče. To je večerašnji ritual. A sutra pijemo kafu i pravimo ručak i sečemo pečenicu.

