BOJAN LEKSINGTON OTVORIO DUŠU: Ponosan sam na svoj brak, od supruge sam dosta toga NAUČIO! Aleksandra zna da mi OTVORI OČI!

Bojan Vasković i Aleksandra Vasković važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na estradi, a svoje emocije ne kriju. Iako je 2020. bila poprilično teška za pevača Leksingtona jer je ostao bez dragih ljudi, ističe da mu upravo porodica ne dozvoljava da izgubi optimizam koji je uvek nosio u sebi.

- Zaista sam ponosan na svoj brak, pogotovo na tu najuzvišeniju ulogu gde smo dobili kao dar od boga dvoje dece. To je stvarno kruna i naše ljubavi i zajedničkog života i razlog što u svemu nađemo smisao. Moram da priznam da sam od supruge dosta toga naučio, a verovatno je i ona od mene. Mi o tome često razgovoramo, to su neke karakterne crte koje čovek primećuje kako godine idu i shvatio sam da Aleksandra ima jako dobar talenat za prezentaciju stvari, zna da mi otvori oči i na pravi način da razluči stvari, da ih nazove pravim imenom. Ono što sam ja nju naučio jeste da možda jednostavnije uplivava u život i da se slobodno usudi da uradi šta god da odluči. Primera radi, ona ima sjajan talenat za pevanje, te sam joj rekao slobodno kreni sad i polako u hodu ćeš shvatiti stvari koje ti nedostaju. Niko se nije rodio naučen. Ona je to nekako primila k znaju i evo čini mi se da stvorila želja - ponosno priča Bojan koji otkriva koja je bila najveća promena od kada su dobili sina Mihajla:

- Nije se život ništa spektuakulrano promenio, čovek samo dobije neku obavezu više, ali sve je to uhodano i supruga i ja jako dobro plivamo u tome i zaista uživamo u toj roditeljskoj ulozi. Kad su mali mnogo su slatki i svakodnevno se menjaju. Dolaze neke nove rečenice, izazovi, nove smešne stvari se dešavaju i jako su zanimljivi.

Pevač ističe da mu upravo porodica pomaže da u teškim trenucima ostane pun nade i snage, te da i tokom tužnih trenutaka u 2020. nije sebi dozvoljavao da potone.

- Nisam imao napade anksioznosti i pored svih teških trenutaka, čini mi se da nemamo ni pravo da budemo nešto u nekom strahu. Supruga i ja se trudimo da imamo obaveze oko dece i generalno u životu nemamo mnogo praznog hoda. Verovatno su to stvari koje nas spašavajuu i sklanjaju od mračnih misli.

