SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTKRILA KADA JE POČELA DA PROSLAVLJA HRIŠĆANSKI PRAZNIK: Kao dete nisam mogla da uživam u Božiću! A evo i zašto!

Pevačica Snežana Đurišić je pred kamerama sumirala utiske o godini za nama.

Ova godina vas je naučila, a nas je vratila na ono što smo zaboravili, a zaboravili smo sami na sebe, na neke uobičajne stvari, koje smo sklonili sa strane jer su nas poslovi odveli u neku drugu stranu - rekla je pevačica.

Snežana se osvrnula i na svoj odnos sa Vanjom Miloševićem, sa kojim uživa u ljubavi.

-Naš odnos je potpuno jednostavan, srećna sam što mi se desila ljubav sa čovekom koji je slobodan, ja sam slobodna, nikog ne povređujemo svojom vezom. Srećni smo i to je sve što mogu da kažem. Nismo se posvađali ni razišli kako se pisalo. Nismo imali nikakvih problema. Ja pripadam ljudima kojima je vrlo jasno kojim poslom se ja bavim, meni je vrlo jasan moj posao, jasno mi je da sam javan čovek, i Vanja je takođe javno lice, često se pojavljuje na televiziji.

Snežana se prisetila i kako je slavila Božić ranije, ali i kako sada izgleda ovaj praznik u njenom domu.

- Ja kao dete nisam imala priliku da uživam u proslavi Božića jer se u našoj kući to nije slavilo, jer je tata bio vojno lice. Kada sam se udala, od tada pa do danas slavim i Božić i Uskrs i to su dva najradosnija praznika, uživam u njima. Poenta je da se okupi porodica. Postoji česnica, znaju se svi običaji, to sve poštujemo. Ali meni malo smeta što se svi običaji vezuju za hranu, šta je na trpezi, šta ste spremali, uvek se sprema ono što ukućani vole da jedu, nebitno je koji je praznik. Tako je i u mom domu. Pored česnice i onoga što je obeležje tog praznika, nalazi se ono što moji ukućani vole da jedu. Dugo godina je kao polažajnik dolazila moja kumica Jovana, a sada su to moji unuci, pa ko dođe prvi, tu su pokloni i sve što ide - otkrila je pevačica u emisiji "Premijera".

