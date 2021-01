TAKI UMESIO ČESNICU ZA BOŽIĆ, A ZA SLEDEĆE PRAZNIKE IMA SAMO JEDNU ŽELJU! Majin otac se oglasio, a evo šta je rekao o Čorbi!

Otac učesnice ''Zadruge'' Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, oglasio se na Božić, pa otkrio kako provodi praznike bez ćerke u kući na Avali, ali i kako gleda na novog potencijalnog zeta iz Bele kuće - Milana Jankovića Čorbu.

Kako kaže, godinama sam sprema božićnu trpezu, a tome se odlično snalazi i ništa mu ne pada teško, te ističe da Maja nikad u kući nije osetila za praznike nedostatak majke u tom smislu.

- Lepo provodim ovaj Božić. Jutros sam bio položajnik, tu kod mojih starih prijatelja. Posle je kod mene na Avali bio položajnik, tako da slavimo ceo dan. Išao sam juče po badnjak, pa sam sinoć išao i na božićnu liturgiju. Ja sam pobožan, ponoćnu litirgiju u Hramu Svetog Save ne propuštam već godinama. To je tradicija. Juče smo spremali ceo dan, moj otac i ja. Spremali smo plećku, rusku salatu, kolače, česnicu. Ja to sve sam uglavnom. Volim da spremam kod kuće. Dok je moja majka bila živa, ona je za sve bila zadužena, ali kad je umrla Majina baka pre 11 godina, sve sam spremao sam. Ja to i volim, Maja nikad nije osetila u tom smislu nedostatak majke. Ja spremam sam i pasulj, sarme, meso, kiselim kupus, ma sve - kaže Taki i dodaje:

- Maja već tri godine nije sa mnom za božićne praznike. Ja sam ranije znao na kvarno da stavim novčić da ona nađe, uvek obeležim čačkalicom. Nadam se da čemo dogodine da slavimo svi zajedno. Samo da mi ne zaprži ''čorbu'' - rekao je dvosmisleno kroz osmeh Taki misleći i na novo potencijalnog zeta, a onda otkrio šta misli o njenoj novoj simpatiji iz rijalitija.

- Fin je on momak, okej je dečko, samo da nije njen bivši. Danas je sveti dan, neću svašta da priča. Neću da trčim kao ždrebe pred rudu. Važno je da je Maja srećna i nasmejana pored njega. Ne mešam se ja. Ja pozdravljam ljubav. Samo ne mogu da shvatim neko kidanje, stres i tuču, to je strašno, to nikad neću podržati.

